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Can Kazaz'ın Yeni Şarkısı "Öncesi Sessizlik" Yayında!

Yayınlanma:
Can Kazaz'ın Yeni Şarkısı "Öncesi Sessizlik" Yayında!
an Kazaz'ın yeni şarkısı "Öncesi Sessizlik" Universal Müzik Türkiye etiketiyle yayında.

Kendi jenerasyonunun en dikkat çeken şarkıcı/şarkı yazarlarından biri olduğunu ispatlayan Can Kazaz; kırsaldan kente, aydınlıktan karanlığa, derinlikli duyguları çok çeşitli atmosferlerde samimiyetle bizlere aktardı. Çoğunlukla akustik enstrümanların eşlik ettiği yumuşak sesi ve kendine has düzenleme teknikleriyle ön plana çıkan Can Kazaz, alternatif pop ve indie pop türlerinin önde gelen isimlerinden

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