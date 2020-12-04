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Can Kazaz’ın Heyecanla Beklenen Albümü “Kızılgerdan” Karşınızda!

Sevilen sanatçı Can Kazaz’ın müzik yolculuğunda yeni bir sayfa açtığı albümü “Kızılgerdan” müzikseverlerle buluşuyor.

Can Kazaz’ın Heyecanla Beklenen Albümü “Kızılgerdan” Karşınızda!

Dinleyicilerin heyecanla beklediği bu albüm, elektronik ve R&B müziklerinin mükemmel bir harmanını sanatçının eşsiz şarkı yazarlığı yeteneğinde birleştiriyor. ‘Yaz Bitince’, ‘Bir Delinin Kaç Cehennemi Olmalı’ ve ‘Sabahlar’ teklilerini içeren; aynı zamanda leziz yorumu ‘Bağrı Yanık Dostlara’ ve Anıl Piyancı ile ortak çalışması ‘Başka’ parçalarını da içinde barındıran “Kızılgerdan” albümü çıktı.

Can Kazaz’ın albüm hakkındaki görüşleri: “Köklerimle yeniden buluştuğum bir albüm olduğu için çok heyecanlıyım. Senelerdir arzu ettiğim müziği yapmanın ilk adımı “Kızılgerdan”. Bir albümün prodüktörlüğünü pandemi karantinasında yapmak sanırım ve umarım bir daha başıma gelmez ama alışkanlıklarımı zorlayan bir süreç oldu. Yine de albümün her detayına daha fazla odaklanmak için de zaman kazandırdı. Albüme ismini veren Kızılgerdan şarkısının klibinde de yansıtmaya çalıştığımız bir tema var. Zor şartlarda iyilik ve iyi işler başarmaya gayret edenlerin yollarına çıkan engeller ve dolayısıyla üzüntülerini görüyoruz. Ama yalnız da değiliz, biz birlikteyiz, gücümüzü de buradan alıyoruz. O yüzden dinleyicilerimin bu yenilenme sürecime olan teveccühü, bana en büyük motivasyon olacak.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Can KazazKızılgerdan
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