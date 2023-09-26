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Can Baydar'ın Yeni Şarkısı "Bana Bir Şarkı Söyle" Özel Versiyonuyla Dinleyicilerin Karşısında!

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Can Baydar'ın Yeni Şarkısı "Bana Bir Şarkı Söyle" Özel Versiyonuyla Dinleyicilerin Karşısında!
Can Baydar, kendi sözleri ve bestesiyle dikkat çeken "Bana Bir Şarkı Söyle" adlı şarkısının özel bir versiyonunu dinleyicilerle buluşturuyor. Bu özel versiyon, yayınlandığı günden bugüne büyük ilgi görmüş olan şarkının daha da dikkat çekici bir yorumunu sunuyor. Şarkı, 22 Eylül tarihinde Sony Music Türkiye etiketiyle dinleyicilerle buluşacak.

Can Baydar, kendi sözleri ve bestesiyle dikkat çeken "Bana Bir Şarkı Söyle" adlı şarkısının özel bir versiyonunu dinleyicilerle buluşturuyor. Bu özel versiyon, yayınlandığı günden bugüne büyük ilgi görmüş olan şarkının daha da dikkat çekici bir yorumunu sunuyor. Şarkı, 22 Eylül tarihinde Sony Music Türkiye etiketiyle dinleyicilerle buluşacak.

Can Baydar, bu şarkıyı "kariyerinin en özel şarkılarından biri" olarak tanımlıyor ve müzikal yolculuğundaki ilk EP olan "RAW"ın önemli bir parçasını oluşturuyor.

İkişer hafta arayla yayınlanacak şarkılarının ardından ep’yi yayınlayacak olan Can Baydar, “İstedim ki bu besteler tüm samimiyetiyle, tüm çıplaklığıyla dinleyiciyle buluşsun ve güçlerini de tam olarak buradan alsınlar.”

Bana Bir Şarkı Söyle, klibiyle birlikte 22 Eylül’de tüm dijital platformlarda yayında olacak.

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