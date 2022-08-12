Çamlıca Kulesi'nin inşasının hikayesi TRT Belgesel'de ekranlara gelecek
Çamlıca Kulesi'nin inşa sürecini ele alan, "Türkiye'nin Dev Yapıları"nın 3. bölümü, yarın akşam TRT Belgesel ekranlarında seyircilerle buluşacak.
KÜLTÜR-SANAT 12.08.2022, 21:01
TRT'den yapılan açıklamaya göre, ilk bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart'ta açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nü, ikinci bölümünde Avrasya Tüneli'nin 4 yıl süren yapım aşamasını aktaran "Türkiye'nin Dev Yapıları", üçüncü bölümünde Çamlıca Kulesi'ni ekranlara getirecek.
Dünya'da bir ilk olarak bünyesinde tam 100 radyoyu aynı çatı altında barındıran ve frekansları birbirine karışmadan, kesintisiz ve kusursuz bir şekilde yayın yapabilen Çamlıca Kulesi'nin inşa süreci ve dikkat çekici özellikleri belgeselde ele alınacak.
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