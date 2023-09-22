Çağrı Telkıvıran ve Oğuzhan Koç, Yeni Şarkıları "Bi Başıma" ile Listeleri Fethetiyor

Çağrı Telkıvıran, son zamanlarda projeleriyle büyük ilgi görmüş bir prodüktördür. Önceden Simge, Zeynep Bastık, Berkay ve Ege Çubukçu gibi sanatçılarla yapılmış duetler, onun müzik listelerinde sürekli olarak yer almasını sağlamıştı. Şu an için ise popüler müzisyen Oğuzhan Koç ile birlikte "Bi Başıma" adlı şarkıyı piyasaya sürmüştür.

Dijital Platformlarda ve Konserlerde Fırtına Gibi

“Yok mu?” ve “Yok” gibi hit şarkılarıyla tanınan ve konserlerde geniş kitlelere hitap eden Oğuzhan Koç, Çağrı Telkıvıran ile yepyeni bir işbirliğine imza attı. Bu birliktelik, dijital müzik platformlarına adeta bir fırtına gibi girdi ve en çok dinlenen şarkılar listesinde hızla yükselmeye başladı.

"Bi Başıma" Şarkısının Detayları

Çıktığı andan itibaren büyük bir ilgi gören "Bi Başıma" adlı parça, Çağrı Telkıvıran ve Oğuzhan Koç’un müzik ve söz yeteneklerinin bir araya geldiği bir eserdir. Düzenleme kısmında da Çağrı Telkıvıran'ın imzası var. Sosyal medya ve çeşitli dijital platformlar, şarkının yayınlandığı andan itibaren bu eseri büyük bir beğeniyle karşıladı.

Yeni Şarkılar ve Gelecekteki Projeler

Çağrı Telkıvıran’ın müzikal kariyeri için hazırlıklar ve sürprizler tükenmiş değil. "Bi Başıma" şarkısının ardından, yeni single'lar da peş peşe dinleyiciyle buluşacak. Hangi sanatçı ile bir sonraki işbirliğinin olacağı ise büyük bir merak konusu.