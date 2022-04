'Çağrı' 45 yıl aradan sonra yeniden 4K versiyonuyla beyaz perdede

İslam'ın doğuş hikayesini anlatan Mustafa Akkad'ın "Çağrı" filmi, Türkiye'de ilk kez gösterime girişinden yaklaşık 45 yıl sonra yenilenmiş 4K versiyonuyla beyaz perdede izlenebilecek.

Filmin oyuncu kadrosunda Oscar ödüllü başarılı oyuncu Anthony Quinn'in yanı sıra Irene Papas, Michael Ansara, Johnny Sekka, Michael Forest, Garrick Hagon ve Damien Thomas yer alıyor.

Hz. Muhammed'in hayatını ve İslamiyet'in doğuşunu en iyi anlatan film olarak bilinen ve İngilizce adı "The Message: The Story of Islam" olan 177 dakikalık film, 1976'da çekilmişti.

"Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları"

Sekiz kitaplık Harry Potter maceralarının öncesini konu alan "Fantastik Canavarlar" serisinin üçüncü filmi "Fantastik Canavarlar 3: Dumbledore'un Sırları", büyücülük dünyasını kontrol edip Muggle'ların sonunu getirmeyi planlayan Grindelwald'a karşı mücadele eden Albus Dumbledore, Newt Scamander ve arkadaşlarının macera dolu hikayesini konu alıyor.

Yönetmenliğini David Yates'in üstlendiği filmin senaryosu J.K. Rowling ve Steve Kloves imzası taşıyor.

"7"

Buğra Kekik'in yönetmenliğini yaptığı "7" adlı filmin başrollerinde Reha Özcan, Ayşenil Şamlıoğlu, Hakan Bilgin, Selahattin Taşdöğen ve Şevki Özcan oynuyor.

7 farklı karakterin birbiriyle bağlantılı hikayelerini anlatan dram ve gizem türündeki filmin konusu kısaca şöyle:

"Ölmek üzere olan bir kadının son anlarındaki sözleri ile başlayan seride, kayıp bir kitabı arayan İngiliz bir kadın, eski sevgilisine zorbalık etmeye çalışan bir genç, yaşadığı kötü şeylerin üstüne aşık olan genç bir kadının karşılıksız aşkı, canlı bomba olarak kendisine yapılanlardan dolayı intikam almaya çalışan bir adam ve yıllar sonra cezaevinden çıkan bir kadının geçmişte yaşadıkları ve tüm bunların birbiriyle bağlantısı ele alınıyor."