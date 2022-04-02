'Çağrı' 45 yıl aradan sonra yeniden 4K olarak izleyicilerle buluşacak

Hz. Muhammed'in hayatını ve İslamiyet'in doğuşunu konu alan 1977 yapımı "Çağrı" filminin 4K görüntü ve 2D dijital ses kalitesiyle yenilenen kopyası, Türkçe dublaj ve alt yazılı versiyonlarıyla vizyona girecek.

KÜLTÜR-SANAT 02.04.2022, 16:47
'Çağrı' 45 yıl aradan sonra yeniden 4K olarak izleyicilerle buluşacak

Mustafa Akkad'ın yönetmenliğini yaptığı "Çağrı: İslamiyetin Doğuşu" adlı film, 45 yıl sonra yeniden sinemaseverlerle buluşacak.

Suriye asıllı ABD'li yönetmen Akkad'ın oğlu yapımcı Malek Akkad ve Trancas Intenational'ın iki yıla yakın süren yenileme çalışmaları sonrası film, 4K görüntü ve 2D dijital ses kalitesiyle yenilendi.

Pinema Filmcilik Üst Yöneticisi Pamir Demirtaş, yaptığı açıklamada 1985'ten bu yana sinema sektörünün içinde olduğunu ve 1992'de kurduğu Pinema Filmcilik'in pek çok başarılı yapımı sinemaseverlerle buluşturduğunu söyledi.

"Çağrı" filminin 45 yıl aranın ardından tekrar izleyiciyle buluşacak olmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Demirtaş, "Çağrı filminin ekibi çok değerli insanlardı ve bu film yapılırken çok büyük emek sarf ettiler. Dönemin değerli oyuncuları filmde rol aldı, günlerce çölün içinde yaşadılar. Her sinema oyuncusu, her sanatçı değerlidir. Fakat Çağrı filminin oyuncu kadrosunun özel bir yeri var." dedi.

Demirtaş, 2005'te Ürdün'de vefat eden filmin yönetmeni Mustafa Akkad'ın çok sayıda başarılı filmlere imza attığını, Akkad'ın dünyada en çok bilinen ve yıllar boyu geniş bir izleyici kitlesine ulaşan filminin ise Çağrı olduğunun altını çizdi.

"Çağrı, dev ekranda izlenmesi gereken bir film"

Pinema Filmcilik olarak, Trancas Intenational Films adına Malek Akkad ile filmin yeniden vizyona girmesi sürecinin her aşamasında beraber karar aldıklarını ifade eden Demirtaş, şunları kaydetti:

"Ben çocukluğumda filmi seyretmiştim, bizim dönemin insanları için çok etkileyici bir filmdi. Görselliği çok fazla olan bir film, küçük ekran filmi değil ve büyük ekranda seyretmenin zevki çok daha güzel. Çağrı, dev ekranda izlenmesi gereken bir film. Ben de Türk insanının bu muhteşem yapımı sinemada izlemesini canı gönülden istiyorum."

Filmin yönetmeninden yazarına, oyuncularından müziğine kadar çeşitli başarılara imza attığına işaret eden Demirtaş, "Müzikleri mühim müzisyenler tarafından yapıldı. İnanılmaz bir müziği var, Oscar adayı olmuştu." diye konuştu.

Pamir Demirtaş, filmin yenilenen haliyle vizyona girebilmesi için uzun süren planlama ve restorasyon çalışmaları yapıldığını belirterek, "Mustafa Akkad'ın çok büyük emeği var filmde, ona yakışacak bir çalışma yapmaya çalışıyoruz. Malek de babası gibi iyi bir yapımcı. Babasının işlerini devam ettiriyor, çok ciddi işler yapıyor. Malek için bu filmin önemli bir yeri var. Babasını seviyor, sayıyor ve anısını yaşatmak istiyor. Bu film hepimiz için çok önemli. Ticari kazancından çok maneviyatına önem verdiğimiz bir film." değerlendirmesinde bulundu. 

4K restorasyonu özenle yapıldı

Mustafa Akkad'ın oğlu yapımcı Malek Akkad'ın katkılarıyla Trancas Intenational Films tarafından gerçekleştirilen yenileme çalışmaları Deluxe UK stüdyolarında özenle gerçekleştirildi.

Restorasyona ilişkin hazırlanan videoda konuşan Deluxe UK Stüdyosu Kıdemli Film Teknisyeni Marie Fieldman, filmin orijinal negatiflerinin zamanla nemden zarar gördüğünü ve bozulmaya maruz kaldığını söyledi.

Fieldman, böyle bir projenin parçası olmaktan dolayı mutlu olduğunu da ifade etti.

Dijital Görüntüleme Müdürü Daniel Hack, restorasyonun yapılışına dair, "Negatif filmler bir tarayıcıya bağlanır, bir geçitten geçer kare kare taranır, her kare için dijital bir dosya oluşturulur. Böylece filmin uzunluğuna bağlı olarak yüzlerce, binlerce kareye kadar oynayabilir." bilgisini verdi.

Dijital Restorasyon Uzmanı Lisa Copson da "Ekip olarak binlerce hasar, leke, yapay madde, film yırtılması örneğini manuel olarak onarmak zorundayız. Tek tek kareleri tamir ederek yüzlerce saat geçirebiliriz." dedi.

Film Renklendirme Uzmanı Steve Bearman ise filmin çekildiği Libya ve Fas'ı görmediğini, bu yüzden de bilmediği bir coğrafyayı renklendirmenin kendisi için ilginç bir çalışma olduğunu kaydetti.

Film hakkında

Hz. Muhammed'in hayatını ve İslam'ın doğuşunu en iyi anlatan film olarak bilinen ve İngilizce orijinal adı "The Message: The Story of Islam" olan 177 dakikalık film, 1976'da çekildi.

Filmin oyuncu kadrosunda Anthony Quinn, Irene Papas, Michael Ansara, Johnny Sekka, Michael Forest, Garrick Hagon ve Damien Thomas gibi pek çok usta isim yer alıyor.

Türkiye'de ilk sinema gösterimi 31 Ocak 1977'de yapılan ve yoğun ilgi gören filmin 4K görüntü ve 2D dijital ses kalitesiyle yenilenen kopyası, Türkçe dublaj ve alt yazılı versiyonlarıyla 15 Nisan'da vizyona girecek.

Kaynak: AA
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