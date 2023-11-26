Orhan Cem Çetin’in “Çağdaş Fotoğrafta Teknoloji ve Doğa” başlıklı atölyesinde gençler, özel objektifler, optik aygıtlar ve merceklerle çeşitli nesneleri ve organik yapıları inceliyor. "Gerçek”, “gösterilen” ve “görünen” kavramlarını ele alan atölye çalışmasında Çetin, katılımcıları çıplak gözleriyle göremedikleri dünyaya dair düşünmeye çağırıyor.

Görüntü üretmekten ziyade fotoğraf sanatına bir süreç olarak bakan programda katılımcılar, dünyayı ve çevreyi duyumsamada fotoğrafı bir deneyim aracı olarak yorumluyor. Sanatçının çalışmalarından örneklerle pekişen atölye çalışması, katılımcıların insanın doğa ve teknoloji ile kurduğu bağı, fotografik anlatılarla keşfetmenin ve yorumlamanın olanaklarını değerlendirmeleri ile tamamlanıyor.

“Genç Salı”

Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle 18–25 yaş arasındaki tüm gençler, her salı 10.00–14.00 saatleri arasında İstanbul Modern’i ücretsiz olarak deneyimliyor. “Genç Salı” adlı programda gençler, İstanbul Modern'deki tüm sergileri ücretsiz gezmenin yanı sıra, her ay bir salı günü düzenlenen sanatçı atölyelerine, söyleşilere ve daha birçok sürpriz etkinliğe ücretsiz katılma fırsatı yakalıyor.

Tarih: 28 Kasım 2023, Salı

Saat: 13.00

Mekân: İstanbul Modern Etkinlik Odası 1. Kat