ÇAĞAN IRMAK’TAN ‘SEVDA MECBURİ İSTİKAMET’

Başrollerinde Selçuk Yöntem, Selin Şekerci, Kubilay Aka, Elif Ceren Balıkçı ve Günay Karacaoğlu’nun yer aldığı ‘Sevda Mecburi İstikamet’ filminin konuk oyuncu kadrosu da yıldızlar geçidi gibi: Hilmicem İntepe, Selçuk Borak, Ali Savaşçı, Nergis Öztürk ve Şebnem Sönmez gibi usta isimler yer alıyor.

Gülen Gözler ve Hababam Sınıfı gibi Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden tanınan Sevda Aktolga da uzun yılların ardından ‘Sevda Mecburi İstikamet’ filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Her projesiyle seyircinin ilgisine mazhar olan Çağan Irmak’ın 70’lerden 2000’li yıllara uzanan bir yol hikayesi anlattığı yeni filminin ön hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Film ünlü bir oyuncunun kızıyla olan yarım kalmış hikayesini tamamlamak için çıktığı yolculuğu neşeli ve sıcak bir üslupla anlatacak.

Müziklerini de Teoman’ın yaptığı filmin dağıtımcılığını CJ ENM Türkiye üstleniyor. ‘Sevda Mecburi İstikamet’ ocak ayında sinema salonlarında seyirciyle buluşacak.