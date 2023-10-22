Büyük Taarruz Uluslararası Film Festivali'nin Seçkin Filmleri Açıklandı

Afyonkarahisar'da gerçekleşen Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali'nin bu yılki yarışmaya katılan filmler açıklandı.

Festivalin Paydaşları ve Katılımcılar

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde düzenlenen bu önemli etkinlikte, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği, Afyonkarahisar Belediyesi, Kocatepe Üniversitesi ve diğer kuruluşlar paydaş olarak yer aldı. Bu yılın festivaline, farklı 122 ülkeden toplamda 2 bin 876 film başvurdu.

Yarışmada Öne Çıkan Filmler

Ön jüri değerlendirmesi sonucunda yarışma için seçilen 22 film arasında, Hasan Aydın'ın "Baykuş Sesleri ve Sinekler", Özgür Mercan'ın "Sen Kal Dünyada", ve diğer dikkat çekici filmler yer buldu. Festivalin bu yılki teması "29 Ekim'den 15 Temmuz'a Zor Zamanda Direnmek" olarak belirlendi ve bu temaya uygun olarak seçilecek filme Büyük Taarruz Özel Ödülü verilecektir.

Festivalin Düzenleyici ve Jüri Ekibi

Sevda Dursun'un yöneticiliğini yaptığı festivalde, danışman olarak Hilal Çelenk yer alırken, düzenleme kurulunda yapımcı Baran Mayda ve yönetmen Ahmet Bikiç görev alıyor. Festivalin jüri başkanlığını deneyimli isim Şükrü Sim yaparken, jüri üyeleri arasında Çiçek Dilligil, Prof. Dr. Nesrin Kula Demir ve diğer değerli isimler yer alıyor.

Ödüller ve Etkinlikler

Yarışmada birinci olan filme 15 bin lira, ikinciye 10 bin lira ve üçüncüye 5 bin lira para ödülü verilecektir. Ayrıca, Büyük Taarruz Özel Ödülü'nün sahibi de bu festivalde belirlenecek. Festival, Afyonkarahisar'da 24-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olup, atölye çalışmaları ve değerli söyleşilerle katılımcılara zengin bir deneyim sunacak.