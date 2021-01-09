Büyük Göztepe Tümülüsü ziyaretçilerini Frig tarihinde yolculuğa çıkaracak

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde ve "en iyi korunan 20 kent" arasında yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Büyük Göztepe Tümülüsü'nde, Frig döneminin yaşantısına animasyonlarla ışık tutulacak.

Tarihi geçmişini koruyup bugüne kadar taşıyabildiği için "Korumanın Başkenti" olarak da anılan Safranbolu, Türkiye'deki yaklaşık 50 bin korunması gerekli kültür ve tabiat varlığının 1125'ini bünyesinde barındırıyor.

Osmanlı döneminden kalan han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra 18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında inşa edilmiş konaklara sahip Safranbolu'daki Büyük Göztepe Tümülüsü (bir mezar ya da mezarlık içeren, toprak yığılarak oluşturulmuş tepecik), Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan izinle Valilik organizasyonunda yapılan kazılarla 2011'de açıldı.

Frig dönemine tarihlendirilen ve bölgedeki tek Frig tümülüsü olduğu değerlendirilen mekanın turizme açılması için çalışmalar devam ediyor.