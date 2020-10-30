‘Bütün Çılgınlar Sever Beni’ 1 Kasım Pazar Trump Sahne’de

Kontrolden çıkmış bir kıskançlığın etrafında şekillenen hikâyede, Mert Fırat ile Öznur Serçeler evli bir çifti, Çağlar Yalçınkaya ise kendini bu evliliğin içinde bulan yakın arkadaşı canlandırıyor.

Yazdığı oyunlarda birey ile iktidar arasındaki ilişkideki toplumsal dengeleri sorgulayan ve bunları muzipçe hicveden Tsanev'in; Bulgar Yazarlar Birliği ve Bulgar Oyuncular Birliği tarafından ödüllendirilen, Avrupa dillerinin neredeyse hepsine çevrilerek dünyanın birçok ülkesinde sahnelenen oyunları arasından en çok ön plana çıkanlarından biri olan ‘Bütün Çılgınlar Sever Beni’, yazarın kendine özgü tarzının değerli bir örneğini oluşturuyor. Oyunda insan ilişkilerini basit ama çarpıcı bir dille anlatılıyor.

Trump Sahne, kontrollü sosyal hayata geçiş kapsamında COVİD-19’a karşı tüm önlem ve tedbirlerini almış olarak kapılarını açıyor. Yüzde 100 taze hava ile iklimlendirilen 500 kişilik Trump Sahne’de seyirciler, birer sıra atlayıp üçer koltuk boş bırakarak oyunu izleyecekler. Girerken ateşleri ölçülecek olan izleyiciler, sürekli dezenfekte edilen salonda oyunu maskeli olarak izleyecek.