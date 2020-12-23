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Büşra Kayıkçı PSM Online’da dinleyicilerle buluşacak

Ülkemizde neoklasik müziğin dikkat çeken genç temsilcilerinden Büşra Kayıkçı, minimalist, neoklasik ve ambient tarzda eserlerden oluşan bir repertuvar ile 7 Şubat akşamı PSM Online’da dinleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Büşra Kayıkçı PSM Online’da dinleyicilerle buluşacak

Sanatseverleri evlerinin konforunda da sanatla buluşturmayı sürdüren Zorlu PSM, çevrimiçi platformu PSM Online’da bu kez ülkemizde neoklasik müziğin dikkat çeken temsilcilerinden genç piyanist Büşra Kayıkçı’yı ağırlıyor.

Sanatın pek çok alanıyla da ilgili olan, neo-klasik ve minimalist piyanoda sergilediği hünerle farklı dünyaların kapılarını aralayan çok yönlü piyanist Büşra Kayıkçı, baş döndürücü bir sadeliğe sahip piyano ahengiyle hazırladığı repertuvarıyla dinleyicilere unutulmaz bir performans sergilemeye hazırlanıyor. 

7 Şubat Pazar akşamı, saat 21.00’da online.zorlupsm.com’a özel yayınlanacak konserin biletleri passo.com.tr üzerinden 23 Aralık tarihinden itibaren satışta.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Büşra KayıkçıPSM OnlineNeoklasik Müzik
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