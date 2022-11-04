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Burhan Felek ölümünün 40. yılında anılıyor

Türkiye'de basının ve sporun gelişmesinde büyük rol oynayan Burhan Felek, ölümünün 40. yılında anılıyor.

KÜLTÜR-SANAT 04.11.2022, 10:22
Burhan Felek ölümünün 40. yılında anılıyor

Üsküdar'da, 11 Mayıs 1889'da evkaf memuru Mahmut Ziya ile Fatma Naciye'nin çocuğu olarak dünyaya gelen Burhan Felek, ilk öğrenimine, Ravza-i Terakki adlı özel okulda başladı. Mezun olduktan sonra Üsküdar Mülkiye İdadisine giren ve doğrudan ikinci sınıfa başlamaya hak kazanan Burhan Felek, bu okuldan birincilikle mezun oldu. Liseyi de ikincilikle bitiren ve 1907'de İstanbul Hukuk Fakültesine giren Felek, fakültede Talebe-i Hukuk Cemiyetinin kuruluş çalışmalarına katıldı ve bir süre derneğin genel sekreterlik görevini yürüttü.

Gazeteciliğe "amatör" olarak 1909 yılında İdman dergisinde başlayan, 1910'da Donanma dergisinde profesyonelliğe adım atan Felek, 1918 yılında Tasvir-i Efkar gazetesinde spor muhabiri ve foto muhabiri olarak çalışmaya başladı. Felek, mesleğine, Tetebbu, Tasvir-i Efkar, Tevhid-i Efkar, Vakit, Vatan, Yeni Ses, Milliyet, Tan, Cumhuriyet ve tekrar Milliyet gazetesinde vefatına kadar devam etti.

Burhan Felek, foto muhabiri ve spor yazarı olarak başladığı mesleğini, 72 yıl aralıksız sürdürdü. Dünyada hiç ara vermeksizin en uzun süre her gün köşe yazan gazeteci olan ve en kıdemli yazar anlamında "Şeyhül Muharririn" unvanını alan Burhan Felek, Türkiye Gazeteciler Cemiyetinde ilk olarak Sedat Simavi'nin başkanlığı bırakmasının ardından 1949 yılında başkanlığa getirildi. 1952 yılına kadar bu görevi sürdüren Felek, 1959'da yeniden seçildi ve görevi ölene değin sürdürdü. Felek, Türkiye Gazeteciler Cemiyetinde toplamda 26 yıl başkanlık yaptı.

Felek, Hindistan seyahatlerini içeren "Hint Masalları", "Yaşadığımız Günler", "Felek 1", "Felek 2", "Vatandaş Ahmet Efendi", "Nasreddin Hoca", "Geçmiş Zaman Olur ki" gibi kitaplarının yanı sıra "Edi ile Büdü", "Melek Hanımın Kıskançlığı" film senaryolarını da kaleme aldı.

TMOK'ta 21 yıl başkanlık yaptı

Burhan Felek, Türk sporunda uzun yıllar yöneticilik görevinde bulundu.

Balkan ve Akdeniz Oyunları kurucularından olan Felek, 1924 ve 1928 Olimpiyat Oyunları'nda yöneticilik görevini yerine getirdi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin kurucuları arasında yer alan Felek, 1938-1952 yıllarında TMOK Genel Sekreterliği, 1960-1964 ve 1965-1982 arası da 21 yıl süreyle TMOK Başkanlığı yaptı.

Felek, 1922'de Ali Sami Yen ve Yusuf Ziya Öniş ile Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'nın kuruluşunu gerçekleştirdi. Atletizm Federasyonu Başkanlığına seçilen Felek, 1936'ya kadar bu görevi sürdürdü. Spor dünyasına sağladığı hizmetler dolayısıyla Felek'e Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından "Olimpik Merit Nişanı" takdim edildi.

Sporun gelişmesine makaleleriyle katkı sağlayan Felek, futbol ve güreş karşılaşmalarında hakemlik de yaptı.

8 Mayıs 1980'de İstanbul Üniversitesi Senatosunun, "fahri doktorluk" unvanı verdiği Felek, 4 Kasım 1982'de İstanbul'da vefat etti. Fransa hükümeti ölümünden sonra Felek'e, "Legion d'honneur" nişanını layık gördü.

Üsküdar'da bulunan spor tesislerine Burhan Felek'in ismi verildi.

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