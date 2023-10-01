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Burcu Güneş'in Yeni Klibi 'Gülümse': KERRO ve Mili B İmzasıyla Müzik Ziyafeti!

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Burcu Güneş'in Yeni Klibi 'Gülümse': KERRO ve Mili B İmzasıyla Müzik Ziyafeti!
Türk Pop Müziği'nin güçlü kadın sanatçılarından Burcu Güneş'in "Benim Yolum" albümündeki sevilen şarkısı "Gülümse", şimdi sevenleriyle buluşuyor. Albümdeki önceki klipler olan "Anıları Yak", "Kör Kuyular" ve "Şerefine"den sonra, yönetmen koltuğunda uzun zamandır beklenen "Gülümse" klibi, KERRO ve Mili B'nin imzasını taşıyan, yönetmenliğini Bedran Güzel'in üstlendiği bir yapıma dönüşüyor.

Türk Pop Müziği'nin güçlü kadın sanatçılarından Burcu Güneş'in "Benim Yolum" albümündeki sevilen şarkısı "Gülümse", şimdi sevenleriyle buluşuyor. Albümdeki önceki klipler olan "Anıları Yak", "Kör Kuyular" ve "Şerefine"den sonra, yönetmen koltuğunda uzun zamandır beklenen "Gülümse" klibi, KERRO ve Mili B'nin imzasını taşıyan, yönetmenliğini Bedran Güzel'in üstlendiği bir yapıma dönüşüyor.

Tiktok platformunda 70.000’i aşan içerik çekimiyle viral olan “Gülümse”, hareketli ve mutlu tarzı ile heyecan yaratan “Her şeye inat Gülümse” Mottosu ile dinleyicilerine sesleniyor. Şarkı, modern soundların, latin - pop - hiphop tarzların harmanlanmış haliyle sevenlerine sunuluyor.

“Gülümse” 30 Eylül’de DMC etiketi ile iTunes’ta ve YouTube Netd kanalında yayında...

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