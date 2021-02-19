Burcu Durmaz'dan muhteşem bir aşk hikayesi; "Dünyam"

RÖPORTAJ: ENGİN ÇAĞLAR

Sizi Fazıl Say, Kıraç, Nükhet Duru, Şebnem Ferah, Ayhan Sicimoğlu Latin All Stars, Ege, Bulutsuzluk Özlemi, Yol Project, Fatih Erdemci, Enbe Orkestrası gibi sanatçılarla yaptığınız müzik çalışmalarınızla tanıyoruz...

Çok doğru…Müziğe; Pera 'da klasik gitar eğitimi ile başladım. Ardından istediğimin opera olduğuna karar vererek İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarında Opera eğitimi aldım. 21 yıldır müzik dünyasındayım… Birçok önemli sanatçıya back vokal olarak sahnede eşlik ettim. Aynı zamanda kendi grubumla sahne almaya devam ettim. Bu süre zarfında 2016 yılında sözü ve müziği bana ait olan Hediye , ardından 2018 yılında Denedim adlı 2 single çalışmamı yayınladım.

Ardından DÜNYAM geldi…

Evet… Kasım ayında, söz-müzik ve parça düzenlemesi Baran Çak'a ait olan “DÜNYAM” ile pandemi dolayısıyla oldukça uzak kaldığımız dinleyicilerimle tekrar buluşma şansını bulduğum için çok mutluyum.

Şu an Kıbrıs'da yaşıyorsunuz. Yeni parçanızın klibi de Kıbrıs'da çekildi. Nasıl yorumlar adınız?

Aslında Bodrum'dan Kıbrıs'a ani bir karar ile hemen pandemi öncesi yerleştim. 1 sene olmak üzere. Ama Kıbrıs ruhuma iyi geldi diyebilirim. Ada çok farklı. Gelir gelmez bir çok müzisyen ile tanıştım çok iyi anlaştık. Pandemi süresince müzikten kopmamamda çok büyük etkisi oldu Kıbrıs'ın. Diğer müzisyen arkadaşlarımdan ben pandemi de biraz daha şanslı sayılırdım. Bizim sahnelerimiz pandemi süresince de çok yoğun olmasa da Ada 'da vaka olmadığından devam etti.

Kıbrıs’ta da çok sevildiniz…

Çok kısa sürde çok da güzel bir dinleyici kitlem oluştu. Çok keyifli sahneler yaptık. DÜNYAM klibimi de Gazimağusa Çayönü ve Tuzla Yolu Kral Mezarlarında çektik.

Klibimin çekimi,görselleri ve görüntü yönetmenliğini sevgili dostum Evren Maner üstlendi. Fotoğraf çekimlerimi ise sevgili Erdem Singin yaptı. Pandemi şartlarında ve her türlü olumsuzluğa rağmen emekleri için çok teşekkür ediyorum.

Dünyam yayınlandığı anda dillere yerleşti…

Parça yayınlandıktan sonra çok güzel yorumlar, tebrik mesajları aldım. Parça çok içime sinmişti sanırım dinleyicilere de bu his geçti. İnsanın kendi parçasını gittiği bir mekanda çalarken duyması gerçekten çok büyük bir mutluluk.

Kariyerinize solo devam etmeden önce bir çok değerli müzisyen ile çalıştınız. Her müzisyen bu kadar şanslı değil…

Haklısınız…Her sanatçı, benim için yeni bir proje ve çok değerli bilgiler edindiğim harika bir okul oldu.

Mesela 2018 yazında Bodrum'da sezon boyunca Carlton J. Smith ile birlikte sahne aldık. Tamamen doğaçlama opera eğitimimi kullanma şansı da bulabildiğim düetler yaptık. Benim için eşsiz ve unutamayacağım bir deneyim oldu.

Siz hep çok yoğun çalışan bir sanatçısınız…

İlk günden beri, sadece muhteşem sanatçılarımızla değil, kendi grubum ile de sahne almaya devam ediyordum. Tabi çok yoğum bir çalışma temposu söz konusuydu. Evime 15-20 gün gidemediğim eşimi göremediğim oluyordu. Bende bu süreci artık biraz daha yavaşlatarak, zaten hep ön planda tuttuğum solo sahnelerime daha çok ağırlık vermeye başladım.

Pop müzik yapıyorsunuz. Peki diğer müzik türleri?

Yaptığım müzik tarzı genel olarak pop olsa da, farklı ve kaliteli işlere imza atan bir sanatçı olmayı tercih ederim. Caz ve Latin parçaları seslendirmeyi çok seviyorum. Opera eğitimi aldım ve dinleyicilere özellikle bu yönde projeler sunmak istiyorum.

Müzisyen kimliğinizin yanısıra öğretmen kimliğiniz de var. Yetişkinlerle mi çocuklarla mı çalışıyorsun?

Öğrenmek isteyen, müzik ile ilgilenen hem çocuklarla hem yetişkinlerle çalışıyorum. Bodrum'da kurmuş olduğum atölyemi Voicecraft Kıbrıs olarak burada da devam ettirme kararı aldım ve yeni öğrencilerimle atölye çalışmalarına başladık. Amerika menşeili Preschool Prodigies sertifikalı eğitmeniyim. Bu özel sistem ile çocuklara okul öncesi müzik eğitimi, konservatuvara hazırlık, şan dersleri ve piyano dersleri veriyorum.

Herkes gider kendine kıyafetler ayakkabılar alır siz ise monitör, mixer, processor…

Güldürdünüz beni, çok doğru söylüyorsunuz…Beni tanıyanlar bilir bütün birikimimi ben teknolojiye yatırırım. Herkes gider kendine kıyafetler ayakkabılar alır ben ise monitör, mixer, processor. Evlerden çıkamadığımız, sahnelerimizin bittiği , umutsuz zamanlarda bu yatırımların faydasını çok gördüm diyebilirim. Daha çok üretmeye adadım kendimi. Yeni parçalar için çalışıyorum. Hayata daha olumlu bakmamı sağlıyor.

Çok duygusal olduğunuzu biliyoruz…

Aslında savaşçı ruhlu biriyim ama çok da duygusalım… Tüm sanatçıların ortak özelliğidir, bizler duygularımızdan besleniyoruz. Benim ruh halim çok çabuk dalgalanabiliyor. Bir anda umutsuzluğa kapılabiliyorum. Ama bugüne kadar gerçekten istediğim bir şeyden hiç vazgeçmedim, ertelemiş olabilirim ama vazgeçmedim. Bu duygusal dünyamda en büyük desteğim, menajerim, dostum Didem Memikoğlu; sağolsun planlarımı bana hep hatırlatır, o savaşçı ruhumu bana hep geri verir.

Günümüz müzik dünyasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Dijital müzik platformları ve müziğin dijitalleşmesi konusundaki düşünceleriniz neler?

Her şey o kadar hızlı ki. Bir yandan bolca avantaj sağlayarak karşımıza bir çok proje sunuyor, diğer yandan ise tatsız kocaman bir kalabalık, kaliteden uzak bir dağ oluşturuyor. İnanılmaz bir hızla değişen trendler yanında tüketici hızlı, doyum hızlı. Çok büyük emekler verilerek yapılan projeleri ve çok uzun zamanda doyuma ulaşılan eserleri özlüyorum.

Şu an eserlerimizi çok hızlı bütün dünyaya servis edebiliyoruz ve dinleyicilerin bize istediği anda istedikleri yerde ulaşma imkanı var. Fakat bu kadar kolay ulaşılabiliyor olmanın sanatçıları değersizleştirdiğine de inanıyorum bir yandan. Çünkü aylarca süren çalışmalar, harcanan para ve emekten sonra bu eseri dinlemek için neden bedel ödemesi gerektiğini anlayamayan bir sürü insan var.

Müzik kariyeriniz için hayalleriniz neler?

Herkesin dilinden düşüremediği parçalar yapmak istiyorum. Ama öyle çabuk tüketilen değil, 80'ler 90'lar da hala dilimizden düşürmediğimiz, sahnelerimizde müzikseverlerle birlikte avaz avaz söylenen o eski parçalar gibi. Her satırında ayrı anlam olan , dinleyen herkesin içinde kendinden bir parça bulduğu şarkılar olsun istiyorum.

Bundan sonraki süreçte dinleyicilerinizi neler bekliyor. Yeni projeleriniz var mı?

Sevdiğim sanat projelerinde yer alma kararı aldım. Sevgili Seslenen Adam Engin Dal'ın yeni çıkacak şiir albümünde kendisine eşlik ettim. Çok keyifli ve değişik bir proje oldu.

Sözü müziği bana ait olan sırada bekleyen bir sürü parçam var. Bunlardan benim için çok özel bir yeri olan doğduğum okuduğum büyüdüğüm yer KADIKÖY için bir parça yaptım. Parça düzenlemeleri ve kayıtları Stüdyo Arı 'da tamamlandı. Sıradaki ilk parçam KADIKÖY olacak. Pandemi yüzünden Türkiye'ye henüz giriş çıkış serbest olmadığından, diğer parçalarımın son kalan düzeltmeleri tamamlayamadım.

İzinler verilir verilmez ilk işim İstanbul'a gelip tüm parçalarımın kayıtlarını ve klip çekimlerini tamalamak ve ard arda dinleyicilerle buluşturmak. Dilerim çok kısa sürede herşey kaldığı yerden yaşanmaya devam eder ve çok özlediğimiz sahnelerimize de geri döner, parçalarımı canlı canlı müzisyen dostlarımla birlikte keyifle seslendirebiliriz.