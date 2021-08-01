BURAY’DAN DUYARLI HAREKET

Ünlü sanatçı Buray, dillere destan olan şarkılarını şarkılarını gece boyunca hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Ülkemizde gerçekleşen orman yangınıyla ilgili de üzüntüsünü dile getiren sanatçı: “Bildiğiniz gibi 3 gündür Türkiye çok zorlu bir süreçten geçiyor. Ülkemizin dört bir yanı yangınlarla boğuşuyor. Canlarımız yandı, ağaçlarımız, hayvanlarımız, doğa anamız yandı. Kaybedilen tüm canlar için çok üzgünüm.” dedi.

“Hep Birlikte Umutları ve Ağaçları Tekrar Yeşerteceğiz”

Buray sözlerine: “Bu akşam buraya gelerek güzel bir şeye vesile oluyorsunuz. Bugün burada bulunan siz değerli seyircilerimiz için benim ve Kerki Solfej’in Tema Vakfı ile ortak yürüttüğü kampanyayla sizlerin adına fidan dikiyoruz. Evet, evde oturup elimiz kolumuz bağlı yas da tutabilirdiniz. Bu da bir tercihti. Bu konser bugün iptal da olabilirdi. Ama biz bunu seçmedik. Buraya geldik ve birlik beraberlik içinde olmayı tercih ettik. Türkiye neler atlattı. Bugünleri de atlatacağız. Hep beraber umutları da ağaçları da tekrar yeşerteceğiz. Gelen herkese tekrardan teşekkür ederiz.” şeklinde devam etti.

Yaklaşık 1 buçuk saat süren performansıyla misafirlerine unutulmaz bir akşam yaşatan Buray, büyük alkışlarla sahneden ayrıldı.



Turneye Devam Edecek

Buray Türkiye turnesine; 7 Ağustos Cumartesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, 13 Ağustos Cuma Alanya Açıkhava Tiyatrosu, 14 Ağustos Cuma Antalya Açıkhava, 27 Ağustos Cuma Datça Açıkhava Tiyatrosu ve 28 Ağustos Cumartesi Marmaris Amfi Tiyatro’da devam edecek.