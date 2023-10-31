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Buray Cumhuriyetin 100. yılını Aydın’da selamladı

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Buray Cumhuriyetin 100. yılını Aydın’da selamladı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Aydınlılar Cumhuriyet’in ikinci yüzyılını Buray ile coşkuyla karşıladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını gururla kutluyoruz. Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ayak izleriyle, daha özgür, daha güçlü, huzur dolu yarınlara…” diyerek konser alanı dolduran sevenleriyle birlikte Türk bayrakları eşliğinde Cumhuriyeti Bayramını coşkulu bir şekilde kutladı. Buray söylediği şarkılar ve marşlarla Aydınlılara unutulmaz bir Cumhuriyet 100. yılı kutlaması yaşattı.

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