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Bünyan halısı kadınların elinde yeniden canlanıyor
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kaymakamlık öncülüğünde bir araya gelen kadınlar, kurulan kooperatif bünyesinde, yüzyıllardır evleri süsleyen ancak son zamanlarda üretimi azalan Bünyan halısını dokumak için tezgah başına geçti.
KÜLTÜR-SANAT 27.12.2022, 13:52
Kadınların sosyalleşmeleri ve gelir sağlamaları amacıyla Kaymakamlık öncülüğünde Valiliğin de desteğiyle kooperatif kurulmasına karar verildi.
İlçede 14 kadının bir araya gelmesiyle kurulan "Bünyan Hanımeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi"nde, kaliteli ipliği ve zarif desenleriyle yüzyıllardır evleri süsleyen Bünyan halısı dokunmaya başlandı.
Kaymakam Turgut Gülen, AA muhabirine, Vali Gökmen Çiçek ile yaptıkları istişare sonucu ilk adımı attıkları kooperatifleşmede olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi.
Bünyan'ın çok eski bir Selçuklu yerleşkesi olduğunu vurgulayan Gülen, kooperatifin logosunda da bu nedenle çift başlı kartal kullandıklarını dile getirdi.
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