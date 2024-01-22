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Bugünün Rüzgârında Türkiye yayımlandı

Yayınlanma:
Bugünün Rüzgârında Türkiye yayımlandı
Kaleme aldığı şehir tarihi ve monografilerle tanınan Samet Altıntaş’ın yeni kitabı Bugünün Rüzgârında Türkiye Tara Kitap etiketiyle yayımlandı. Yazarın, politikyol.com’daki yazılarından oluşan çalışmasında ayrıca Ahmet Hamdi Tanpınar ve Evliya Çelebi üzerine de birer makale yer alıyor.

Samet Altıntaş’ın yeni kitabı Bugünün Rüzgârında Türkiye, ülkenin bir günlüğü gibi de okunabilecek metinlerden oluşuyor. Yazar, altıncı kitabında Şeyh Bedrettin’den Evliya Çelebi’ye, Ahmet Hamdi Tanpınar’dan Orhan Pamuk’a, Teoman’dan MFÖ’ye değin bu coğrafyada iz bırakmış kişilerle ilgili kaleme aldığı makaleleri okuyucuyla buluşturuyor.

“Abdülhamit Yaşasa Hangi Partiye Oy Verirdi?”, “Erkin Koray Hep Tek Başına”, “Orada Bir Cumhuriyet Var Uzakta”, “Bursa Bülbülü Bize Ne Söyledi?” gibi başlıklarıyla merak uyandıran ve her biri günümüze bağlanan yazılar, Türkiye’nin kalbine yolculuk etmek isteyenlere içtenlikle rehberlik ediyor.

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