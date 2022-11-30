"Buğday Tanesi" filminin ekibi ve oyuncuları bir araya geldi

Cvk Park Bosphorus Hotel'de film ekibi ve oyuncuların katılımıyla gerçekleşen basın toplantısında konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Bayram, engelli bireylere rol model olmayı amaçladığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 yıl boyunca engelliler için gerçekleştirdiği çalışmalara değinen Bayram, "Bu film Türk siyasi tarihinde de Türk sinema tarihinde de bir ilke imza atacak." dedi.

Serkan Bayram, filmin gişede büyük başarı yakalayacağına inandığını vurgulayarak, "İnsan odaklı bu film, dört duvar arasında kalacakken hayata tutunmuş, mücadele vermiş Serkan gibilerin topluma nasıl faydalı olunabileceğini gösteren bir umut filmi. Bu film sayesinde bir engelli kardeşimiz dahi hayata tutunma azmi gösterirse film amacına ulaşmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Herkes engelli bireylere karşı bir hassasiyet içerisinde"

Türkiye'de 10 milyona yakın engellinin yaşadığını ve aileleriyle doğrudan etkilenen insan sayısının yaklaşık 40 milyonu bulduğunu söyleyen Bayram, "Toplumumuzun geri kalan 40 milyonu da bu durumdan dolaylı olarak etkilenmektedir. Sonuç itibariyle herkes engelli bireylere karşı bir hassasiyet içerisindedir." ifadelerini kullandı.

Bayram, kendi hayat hikayesinin anlatıldığı filmde, karakterlerin ve isimlerin gerçek hayatla aynı olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Hukuk fakültesini bitirdikten sonra hakim ve savcı olmak için girdiğim sınavda yüksek puan almama rağmen engelim nedeniyle elendim. Yirmili yaşlarda hayata tutunmaya çalışırken bu durum zoruma gitti ama mücadeleyi bırakmadım. Yüksek lisans sonrasında doktoraya devam ettim. Önce Erzincan sonrasında İstanbul'dan vekillik nasip oldu ve yargı paketinde ilgili maddeyi değiştirdik. Ankara'da ilgili maddenin değişmesi amacıyla 6 ay mücadele ettim. Devlet elle ayakla yönetilmez, düşünceyle beyinle yönetilir."

Filmden elde edilen gelirle İstanbul'da engelli yaşam kültür merkezi yapılacağına işaret eden Bayram, "Yirmi yıldır hükümetimiz engelliler konusunda çok büyük yol aldı. Ancak bu film sayesinde artık kamuda engelli vali, belediye başkanı, büyükelçi göreceğiz. Hayatın her alanında toplumumuzu temsil eden, dertlerine derman olan engelli vatandaşlarımızı göreceğiz." diye konuştu.

"Bu hayat mücadelesine biz de ortak olduk"

Başrol oyuncusu Kutsi ise projede yer almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Filmin hikayesini ilk dinlediğimde ve okuduğumda çok yoğun duygular hissettim. Filmin senaryosunda beni en çok etkileyen cümle 'Yere düştüğünde değil, vazgeçtiğinde kaybedersin.' oldu. Bu hayat mücadelesine biz de ortak olduk." dedi.

Filmin samimiyetine vurgu yapan Kutsi, "Filmi ve projeyi ben çok beğendim. Engelli bireylerimiz ve kardeşlerimiz aslında hayatın her alanında yanımızda. Bu filmle biraz daha farkındalık ortaya koymuş olduk. Serkan Bey'in hayatı boyunca neler yaşadığını anlayabilmem için onun gibi 47 yıl yaşamış olmam gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya filmin oyuncuları Devrim Kabacaoğlu, Yusuf Aytekin, Sinem Reyhan Kıroğlu, Taha Yusuf Tan ile Yeliz Akkaya da katıldı.

Film hakkında

Milletvekili Serkan Bayram'ın danışmanlığı ve yönlendirmesiyle Volkan Kapkın tarafından kaleme alınan "Buğday Tanesi" filminin yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca üstlendi.

Yapımı Pro-In Production tarafından gerçekleştirilen filmin müziklerine Yıldıray Gürgen imza attı.

Deniz Arna ile Erkan Bektaş'ın da rol aldığı yapımın çekimleri İstanbul ve Ankara'da yapıldı.

Bebekken buğday tarlasında çıkan yangında, vücudunun büyük bir bölümünde kalıcı yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden Serkan Bayram'ın hayata tutunma mücadelesini ve milyonlara umut olma hikayesini anlatan film, Türkiye'de 400 salonda, yurt dışında ise 6 ülkede izleyiciyle buluşacak.