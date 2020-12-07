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Bubba Red Bull Müzik Stüdyosu’nda 4 yeni kayda imza attı

Yeni nesil sanatçıları Red Bull Warm Up ile tam donanımlı stüdyolarda kayıt alma hakkı kazanan Bubba, İstanbul’daki Hayyam Müzik Stüdyoları’nda kayda girdi. Burada Keşiş isimli yeni şarkılarını kaydeden Uğur Türk, Oğuzhan Gedik ve Aslıhan Kurtçu’dan oluşan Eskişehirli grubun kayıt süreci ve Red Bull Warm Up yolculuklarının yer aldığı mini belgeseli BUBBA: İstanbul’da bir Keşiş RedBull.com adresinde yayınlandı.

Bubba Red Bull Müzik Stüdyosu’nda 4 yeni kayda imza attı

Yerli, alternatif ve yenilikçi müziği destekleyen Red Bull Warm Up, yedinci yılında da her biri farklı alanlardaki yetenekli müzisyenleri ağırlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz sene The Kites, JansetTKO ile Şort'un dahil olduğu proje; 2020 yılında ilk kez tamamen online olarak gerçekleşti ve Warm Up ‘ın son finalisti Bubba, İstanbul’daki tam donanımlı Hayyam Müzik Stüdyoları’nda kayıt yapma şansı yakalayan grup oldu.

Uğur Türk, Oğuzhan Gedik ve Aslıhan Kurtçu’dan oluşan grup, Eskişehir’de kuruldu. Yeni nesil sahnenin en üretken isimlerinden olan üçlü, burada dört yeni şarkı kaydetti. Bubba, ilk single’ı Keşiş’i de 4 Aralık 2020 tarihinde yayınladı.

‘Müziğimizi herkes için yapacağız’

Bu sene ilk kez online olarak gerçekleşen yarışmanın sonucunda halk oylaması ile birinci olan grup adına konuşan Oğuzhan Gedik, “Aslı’nın yönlendirmesiyle Red Bull Warm Up'tan haberdar olduk ve başvuru yaptık. Müzik yapmak için ve sadece eğlenmek için bir araya geldik. Hem Amerikan hem de yerel tınılar barındıran bir müzik yapıyoruz. Onlarca popüler iş varken bizleri seçmeleri, yaptığımız işin değer görmesi çok mutlu etti. Buralara gelmeyi hiç düşünmemiştik. Şimdi daha büyük hayallerle, tarzımızı hiç değiştirmeden herkes için müzik yapabileceğiz” sözlerini kullandı.

‘Red Bull bize üretme gücü verdi’

Stüdyoda hazırladıkları diğer kayıtlarını da gelecek aylarda peyderpey yayınlamaya hazırlanan gruptan Aslıhan Kurtçu ise, “Tam donanımlı bir ortamda çalmak eşsiz bir deneyim. Müzisyen olarak bu seviyede enstrümanlara ulaşmak, müzik üretmek bizi inanılmaz motive etti. Red Bull bize bir araya gelip üretme gücü verdi” sözlerini kullandı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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