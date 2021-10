Bu koleksiyon geçmişe göz kırpıyor

Prof. Göksoy uzun yılların birikimi koleksiyonlarını Tuzla’daki evinde sergiliyor. Evinin özel bölümünde havalandırma sistemiyle korunan koleksiyonlarda fotoğrafa ve sinemaya ilişkin akla gelebilecek her obje yer alıyor. Koleksiyonlardaki her makinenin geçmişi ışıklı panolarda anlatılıyor; aralarında taş baskı afişlerin de olduğu film afişleri özel dolaplarda korunuyor. Koleksiyonda fotoğraf ve çekme/oynatma sinema makinelerinin yanı sıra sihirli fenerler, karanlık oda ve ekipmanları önemli yer tutuyor. Otomobil efemerası koleksiyonu da yapan Prof. Turgut Göksoy’un koleksiyonlarının sergilendiği alanda on koltuklu bir de mini sinema salonu var. (FOTOĞRAF: İSKENDER ÖZSOY)