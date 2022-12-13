BU KADAR CAHİLLİK GÖRMEDİM

Amerika’da eğitim alan L.A Üniversitesinde. astroloji, bioenerji, NNLP ve ilişki koçluğu üzerine eğitimler alan Michaela Astro, Amerika eski başkanı Donald Trump’a danışmanlık vererek ününe ün kattı. Birçok siyasetçi yanında sosyetik isimlere ve magazin dünyasının ünlülerine astrolog olarak hizmet veren Michaela Astro, magazin dünyasındaki bazı cahillikler beni şaşırtıyor ifadesinde bulundu. Magazin ve sosyete birçok atacağı adımını astrologlarına danışarak atıyorlar, astroloji bir ilim dalı bu normal fakat bazıları var ki şarlatan hocalar ve falcılar peşinde koşuyor bu beni çok şaşırtıyor vurgusunu yaptı. Ünlü astrolog Michaela Astro “Seslendireceği şarkıyı bir hocaya okutanı duyunca şaşkınlık içinde kaldım, yaptığınız spor değil o branşa uygunmusunuz, bu önemli maalesef kendimizi tanımadan atıldığımız her işte hayal kırıklığı yaşayınca çare arıyoruz” dedi. Astroloğum diye her ortada gezende değil eğitimde alırsın ama doğuştan bazı özelliklerde gerekiyor ifadesinde bulunurken, sanatçıların özellikle yanlış içine girmesi beni üzüyor diyerek haklı isyanını dile getirdi.