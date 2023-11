Bu hafta vizyonda yer alacak filmler belli oldu

Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra Atatürk 1881 - 1919 (1. Film), Taylor Swift: The Eras Tour, Zir-i Cin 2, Freddy'nin Pizza Dükkanında Beş Gece (Five Nights at Freddy's), Yüz Yüze (Face to Face) ve Bir Düşüşün Anatomisi (Anatomy of a Fall) filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor.

Pek çok filmi dünyayla birlikte vizyona getiren Paribu Cineverse, bu Cuma da birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmleri vizyona getiriyor. Korkudan drama, konserden komediye önemli yapımların vizyonda olacağı Cuma günü, sinemaseverlere farklı dünyaların kapılarını aralayacak. Atatürk 1881 - 1919 (1. Film), Taylor Swift: The Eras Tour, Zir-i Cin 2, Freddy'nin Pizza Dükkanında Beş Gece (Five Nights at Freddy's), Yüz Yüze (Face to Face) ve Bir Düşüşün Anatomisi (Anatomy of a Fall) filmlerinin vizyona girdiği 3 Kasım Cuma haftasının vizyon programı ve detayları www.paribucineverse. com üzerinden takip edilebiliyor.

3 Kasım Cuma günü vizyonunun öne çıkanları

Aras Bulut İynemli’nin Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandırdığı merakla beklenen Atatürk 1881 - 1919 (1. Film), iki filmden oluşacak serinin ilk filmiyle vizyona giriyor. Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin'in oturduğu film, Atatürk'ün yetim bir çocukken nasıl bir kahramana dönüştüğü, hangi özelliklerinin onu bir lider haline getirdiği gözler önüne seriyor.