Bu hafta vizyonda yer alacak filmler belli oldu
Yayınlanma:
Birbirinden farklı filmlere ev sahipliği yapan Paribu Cineverse, sinemaseverleri 3 Kasım Cuma vizyona girecek yeni filmlerle buluşturuyor.
Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra Atatürk 1881 - 1919 (1. Film), Taylor Swift: The Eras Tour, Zir-i Cin 2, Freddy'nin Pizza Dükkanında Beş Gece (Five Nights at Freddy's), Yüz Yüze (Face to Face) ve Bir Düşüşün Anatomisi (Anatomy of a Fall) filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor.
Pek çok filmi dünyayla birlikte vizyona getiren Paribu Cineverse, bu Cuma da birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmleri vizyona getiriyor. Korkudan drama, konserden komediye önemli yapımların vizyonda olacağı Cuma günü, sinemaseverlere farklı dünyaların kapılarını aralayacak. Atatürk 1881 - 1919 (1. Film), Taylor Swift: The Eras Tour, Zir-i Cin 2, Freddy'nin Pizza Dükkanında Beş Gece (Five Nights at Freddy's), Yüz Yüze (Face to Face) ve Bir Düşüşün Anatomisi (Anatomy of a Fall) filmlerinin vizyona girdiği 3 Kasım Cuma haftasının vizyon programı ve detayları www.paribucineverse.
com üzerinden takip edilebiliyor.
3 Kasım Cuma günü vizyonunun öne çıkanları
Aras Bulut İynemli’nin Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandırdığı merakla beklenen Atatürk 1881 - 1919 (1. Film), iki filmden oluşacak serinin ilk filmiyle vizyona giriyor. Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin'in oturduğu film, Atatürk'ün yetim bir çocukken nasıl bir kahramana dönüştüğü, hangi özelliklerinin onu bir lider haline getirdiği gözler önüne seriyor.
- Sam Wrench yönetmenliğinde vizyona girecek Taylor Swift: The Eras Tour, ünlü şarkıcı Taylor Swift'in tüm müzik kariyerine dair bir yolculuk vadeden The Eras Tour'un sinematik deneyimini izleyiciyle buluşturuyor. Gösterim, Swift'in 57'den fazla etkinlikte biletlerinin tamamen tükendiği ve hayranlarının 17 yıllık sanat kariyeriyle buluştuğu ünlü uluslararası turnesini deneyimleme fırsatı sunuyor.
- Senaristliğini ve yönetmenliğini Burak Küçük’ün üstlendiği Zir-i Cin 2, cin vakaları yaşanan bir yere araştırma yapmaya giden bir adamın hikayesini konu ediniyor. Kanlıbıçkı köyünde cin vakaları yaşandığını duyan Tarık, olayları araştırmak için birçok cin vakasını çözen Yusuf Hoca'yı bulur. Köy muhtarı Ali Rıza'nın kızına büyü yapıldığını öğrenen Tarık ile Yusuf, bu olayı çözmek için birlikte harekete geçerler…
- Haftanın korku filmlerinden Freddy'nin Pizza Dükkanında Beş Gece (Five Nights at Freddy's), sorunlu bir güvenlik görevlisinin Freddy Fazbear’ın Pizza Dükkanı’nda çalışmasını konu ediniyor. Fantezi ve eğlencenin hayat bulduğu bir aile restoranı olan Freddy Fazbear’ın Pizza’da gece vardiyasında çalışan Mike işindeki ilk gecesinde korkunç sürprizlerle karşılaşır. Gecenin karanlığı çöktüğünde, karanlık ve ölümcül bir sır ortaya çıkar; animatronik bebekler canlanır, psikopat katillere dönüşür ve şiddetli bir cinayet serisine başlar.
- Waleed El Halfawy yönetmenliğinde vizyona giren Yüz Yüze (Face to Face), evliliklerinde problem yaşayan bir çiftin, bu sorunların çözümü için aileleri olaya dahil etmesiyle gelişenleri konu ediniyor. Sorunlarını çözemeyen evli bir çift ailelerini de devreye sokunda anlaşmazlık iyice büyür. Tarafların çatışması sırasında apartmanın kapı kilidi bozulur ve herkes içeride kitli kaldığında işler çığrından çıkar.
- Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye'ye layık görülen Bir Düşüşün Anatomisi (Anatomy of a Fall), annesinin şüpheli olduğu davanın seyrini değiştiren bir çocuğun hikayesini konu ediniyor. Dağlarda her şeyden uzak bir yaşam süren Sandra ve ailesinin hayatı Samuel’ün bir gün evlerinin önünde ölü bulunmasıyla karmaşık bir hal alır. Bir yıl sonra mahkeme duruşmasında çiftin oğlu Daniel annesinin aleyhine açılan mahkeme duruşmasına katılır…