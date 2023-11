Bu Cuma Vizyonda Yer Alacak Filmler Belli Oldu

Birbirinden farklı filmlere ev sahipliği yapan Paribu Cineverse, sinemaseverleri 1 Aralık Cuma vizyona girecek yeni filmlerle buluşturuyor. Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra Ölümlü Dünya 2, Nasreddin Hoca 2: Dinozorlar Çağı, Dilek (Wish), Kara Cuma (Thanksgiving), Aşk Filmi ve Kötülük Diye Bir Şey Yok (Evil Does Not Exist) filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor.