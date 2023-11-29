Bu Cuma Vizyonda Yer Alacak Filmler Belli Oldu
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Birbirinden farklı filmlere ev sahipliği yapan Paribu Cineverse, sinemaseverleri 1 Aralık Cuma vizyona girecek yeni filmlerle buluşturuyor. Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra Ölümlü Dünya 2, Nasreddin Hoca 2: Dinozorlar Çağı, Dilek (Wish), Kara Cuma (Thanksgiving), Aşk Filmi ve Kötülük Diye Bir Şey Yok (Evil Does Not Exist) filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor.
Pek çok filmi dünyayla birlikte vizyona getiren Paribu Cineverse, bu Cuma da birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmleri vizyona getiriyor. Komediden drama, animasyondan korkuya önemli yapımların vizyonda olacağı Cuma günü, sinemaseverlere farklı dünyaların kapılarını aralayacak. Ölümlü Dünya 2, Nasreddin Hoca 2: Dinozorlar Çağı, Dilek (Wish), Kara Cuma (Thanksgiving), Aşk Filmi ve Kötülük Diye Bir Şey Yok (Evil Does Not Exist) filmlerinin vizyona girdiği 1 Aralık Cuma haftasının vizyon programı ve detayları www.paribucineverse.
com üzerinden takip edilebiliyor.
1 Aralık Cuma günü vizyonunun öne çıkanları
- Ölümlü Dünya serisinin devam filmi Ölümlü Dünya 2, kendi sorunlarıyla boğuşan Mermer ailesinin hikayesini konu ediniyor. Artık hayatlarına kanun kaçağı olarak devam eden Mermer ailesinin her bir üyesi kendi sorunlarıyla boğuşur. Ancak aile, örgütün eline düşen Zafer’i kurtarmak için bu kez bile isteye arı kovanına çomak sokmak zorunda kalır ve son bir vurgun yapmaya kalkışırlar…
- Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Nasreddin Hoca 2: Dinozorlar Çağı, Nasreddin Hoca'nın rehberliğinde bir grup çocuğun arkadaşlarını aramak ve buldukları T-Rex'i kendi zamanına geri götürmek için tehlikeli ve eğlenceli bir maceraya atılmasını anlatıyor. Kötü niyetli kişilerden kaçan araştırma ekibinin üyesi Selim, yanlışlıkla dinozor çağına yolculuk eder ve heyecanlı serüven başlar…
- Haftanın bir diğer animasyon filmi Dilek (Wish), içten dilediği dileği evrene ait bir güç tarafından yanıtlanan Asha'nın hikayesini konu ediniyor. Asha, her dileğin gerçekleşebileceği bir krallık olan Rosas'ta yaşar. Bir çaresizlik anında bir dilek tutar ve buna Yıldız adı verilen sonsuz enerjiye sahip kozmik bir güç tarafından yanıt verilir. Yıldız ve Asha birlikte Rosas’ın hükümdarı Kral Magnifico’yla çetin bir mücadele içine girer ve kararlı bir kişinin arzusunun yıldızların büyüsüyle birleştiğinde harikalar yaratabileceğini kanıtlanmış olur…
- Eli Roth’un yönetmenliğinde vizyona giren Kara Cuma (Thanksgiving), bir seri katilin, kasabanın sakinlerinden bir hindi sunumu yapmak amacıyla küçük bir kasabaya gelişini anlatıyor. Kötü şöhreti gizemli bir katil, Şükran Günü’nden ilham alarak bu özel günün ortaya çıktığı yer olan Plymouth, Massachusetts'te terör estirmeye başlar. Mahalle sakinleri tek tek öldürülmektedir. Bu özel günde kendilerini büyük bir kabusun içinde bulan insanlar, katili ortaya çıkarıp tatilden sağ kurtulmayı başaracak mı yoksa onun çarpık tatil masasının konuğu mu olacaktır?
- Senaristliğini ve yönetmenliğini Deniz Denizciler’in üstlendiği Aşk Filmi, film çekimi için gittiği görüşmelerde hayatını değiştirecek şeyler yaşayan genç bir kadının hikayesini konu ediniyor. Tesadüf eseri yeni çekilecek olan bir aşk filmi için görüşmelere giden modellik yapan Yaz, deneme çekimi yapılacağı sırada filmin yönetmen Uzay ile tatlı bir inatlaşmaya girer. Ancak bu inatlaşma ona, hayatını derinden etkileyecek ve unutamayacağı bir aşk acısı yaşatır.
- Haftanın dram türündeki filmlerinden Japon yapımı Kötülük Diye Bir Şey Yok (Evil Does Not Exist), Tokyo’ya yakın bir köyde yaşayan Takumi ve kızının hikayesini konu ediniyor. Mütevazi bir yaşam süren Takumi ve kızı Hana’nın hayatı bir glamping şirketinin evlerinin yakınına inşa etmeyi planladığı projeyle değişir. Projenin yerel su kaynağı üzerinde olumsuz bir etkisi olacağı ve isyanlara yol açacağı anlaşılır. Şirketin planları hem bölgenin ekolojik dengesini hem de yerel halkın yaşam biçimini tehlikeye atarken, bunun sonuçları Takumi'nin hayatını derinden etkiler.
Kaynak:
Kültür-sanat