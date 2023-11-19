Broadway Müzikalinde Başrol Oynayan İlk Türk Kadın

New York'ta büyük ilgi ve beğeni toplayan Varlier, yıl sonuna kadar müzikalde yer almaya devam edecek. ' Son derece heyecanlı ve gururluyum. İki yılımı aldı bu sahneye çıkmak. Alınteri ve çok çalışmak var' diyen Varlier, kültürel sınırları aşan bir başarı hikayesi yazarak, Türk sanatçıların dünya sahnesindeki varlığını güçlendirdi.