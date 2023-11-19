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Broadway Müzikalinde Başrol Oynayan İlk Türk Kadın

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Broadway Müzikalinde Başrol Oynayan İlk Türk Kadın
Ünlü ve ödüllü oyuncu Ayça Varlıer, New York’ta Broadway müzikali "Swan Lake Rock Opera"da başrol oynayarak tarihe geçiyor. Varlier, Kraliçe Şardanel karakteriyle sahne alarak, Off-Broadway'de başrol oynayan ilk Türk kadın sanatçı ünvanını kazandı.

New York'ta büyük ilgi ve beğeni toplayan Varlier, yıl sonuna kadar müzikalde yer almaya devam edecek. ' Son derece heyecanlı ve gururluyum. İki yılımı aldı bu sahneye çıkmak. Alınteri ve çok çalışmak var' diyen Varlier, kültürel sınırları aşan bir başarı hikayesi yazarak, Türk sanatçıların dünya sahnesindeki varlığını güçlendirdi.

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