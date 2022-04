Breaking dünyasının nefes kesen kapışması Red Bull BC One Türkiye Finali, 15 Mayıs’ta Antalya’da!

Breaking’in uzun zamandır prestijli bir branş olarak değerlendirilerek, bu zamana kadar en iyilerin yarıştığı Red Bull BC One da Türkiye’nin en iyi B-Boy ve B-Girl'lerini belirlemek için geri dönüyor. Türkiye’nin her noktasından katılımcılar için başvuruların bugün itibarıyla redbullbcone.com adresi üzerinden açıldığı Red Bull BC One’ın Türkiye ayağı bu sene 15 Mayıs tarihinde Antalya’da gerçekleşecek. Türkiye finalini kazanan B-Boy ve B-Girl, 12 Kasım tarihinde New York’ta gerçekleşecek dünya finalinde ülkemizi temsil edecek.

Her yıl dünyanın en iyi B-Boy ve B-Girl'lerini belirlemek için düzenlenen ve küresel anlamda en prestijli breaking yarışması olarak bilinen Red Bull BC One; Türkiye Finali’ni bu yıl Antalya’ya taşıyor. Türkiye’nin her noktasından yeteneğine güvenen katılımcılar başvurularını 14 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında yapabiliyor. 14 Mayıs’ta ön elemeler ve atölyelerle başlayacak ve final karşılaşmaları 15 Mayıs tarihinde Antalya’da gerçekleştirilecek Red Bull BC One Türkiye Finali’nde, başarılı dansçılar yeteneklerini sergileme imkanına sahip olacak. Türkiye’nin en iyi B-Boy ve B-Girl’ünü, daha önce Red Bull BC One dünya finallerinde yarışmış olan Red Bull All Star ailesinden Lil G, efsanevi Türk B-Boy “Mucize” Mümtaz ve birçok önemli ismin aralarında olduğu jüri belirleyecek. Red Bull BC One Cypher’a başvuru kurallarına ilişkin daha fazla bilgiye redbullbcone.com adresinden ulaşılabiliyor.

New York Sokaklarından Olimpiyatlara

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (UOK), Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek 2024 Olimpiyatları’nın programına Breaking’in dahil edildiğini duyurdu. Bu zamana kadar sokak dansı olarak değerlendirilen Breaking’in olimpiyat branşı olarak değerlendirilmeye alınması 2018 yılında Arjantin’de düzenlenen Gençlik Olimpiyatları’nda yoğun ilgi görmesinin üzerine gerçekleşmişti. Dünya çapında büyük ilgiyle takip edilen bir alt kültür olan breaking, özellikle gençler arasında rağbet görüyor.

Büyük Final Kasım’da New York’ta

Dünyanın en prestijli teke tek breaking yarışması olarak anılan Red Bull BC One, 30’u aşkın ülkede düzenleniyor. Ülkelerin en iyileri her yıl farklı bir ülkede düzenlenen dünya finaline katılmaya hak kazanıyor. Antalya’da düzenlenecek Red Bull BC One Cypher’ın Türkiye ayağının ardından büyük final Kasım ayında New York’ta gerçekleştirilecek. Red Bull BC One Cypher başta Türkiye’de ardından dünya çapında; deneyimli jürinin elemesinin ardından dünyanın en başarılı B-Boy ve B-Girl’ünü belirleyecek.