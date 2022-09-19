Bosna Hersek'in Oscar adayı "Balada" filmi oldu
Bosnalı yönetmen Aida Begic'in "Balada" (Türkü) isimli filmi 94. Oscar ödüllerinde "En İyi Uluslararası Film" kategorisinde yarışacak adaylardan biri oldu.
KÜLTÜR-SANAT 19.09.2022, 16:00
Bosna Hersek Film Çalışanları Birliğinden yapılan açıklamada, dünya prömiyerini Saraybosna Film Festivali'nde yapan "Balada" filminin Bosna Hersek'in bu yılki Oscar adayı olarak belirlendiği belirtildi.
Açıklamada, filmin 30 yaşındaki Meryem ile 8 yaşındaki kızı Mile'nin hikayesini beyaz perdeye yansıttığı ifade edildi.
Filmin evliliğini sonlandırarak babaevine dönen Meryem'in kızının velayetini almak için verdiği mücadeleyi anlattığı belirtilen açıklamada, Meryem'in bir film görüşmesine giderek değişen hayatını seyirciyle buluşturduğu kaydedildi.
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