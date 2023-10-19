Boşanma Teklifine Ayakta Alkış

Tek Celse Komedi olarak tanıtılan BOŞANMA TEKLİFİ adlı oyun yirmi gün üst üste seyirci ile buluşarak farklı bir başarı da elde etmiş oldu. İki ay sonrasının biletlerinin satıldığı komedi, mizahın gücünü tiyatro sahnesine taşıyor.

Oyunun yazarı Barbaros Uzunöner “ Farklı görüşlerden insanların ilişkisini anlattığımız için farklı görüşlerden insanlar geliyor. Ve bu oyun sayesinde tamamen farklı görüşlerden olan insanlar birlikte ve birbirlerine gülebiliyor. Oyunu yazarken de amacım buydu zaten” dedi.

Sahnede oyunun yazarı Barbaros Uzunöner ile yer alan güzel oyuncu Fulden Akyürek “Artık evimden çok tiyatro sahnesindeyim. BuTiyatro tarafından organize edilen bu oyun sayesinde daha uzun süre evin yolunu göremem. Türkiye’nin tüm illerinde bu oyunu sahneleyeceğimizi düşünüyorum” vurgusunu yaptı.