  1. Anasayfa
  2. Kültür-sanat
  3. Boşanma Teklifine Ayakta Alkış

Boşanma Teklifine Ayakta Alkış

Yayınlanma:
Boşanma Teklifine Ayakta Alkış
Fulden Akyürek ve Barbaros Uzunöner’in rol aldıkları BOŞANMA TEKLİFİ adlı tiyatro oyunu sahnelendiği yerlerde dakikalarca ayakta alkışlanıyor. Farklı görüşlerden olan iki kişinin ilişkisini anlatan oyun kahkahalar eşliğinde seyrediliyor. Seyirciler oyunu birçok kez alkışlar ile bölerek, farklı tarzdaki bu oyunu beğenilerini gösteriyor.

Tek Celse Komedi olarak tanıtılan BOŞANMA TEKLİFİ adlı oyun yirmi gün üst üste seyirci ile buluşarak farklı bir başarı da elde etmiş oldu. İki ay sonrasının biletlerinin satıldığı komedi, mizahın gücünü tiyatro sahnesine taşıyor.

Oyunun yazarı Barbaros Uzunöner “ Farklı görüşlerden insanların ilişkisini anlattığımız için farklı görüşlerden insanlar geliyor. Ve bu oyun sayesinde tamamen farklı görüşlerden olan insanlar birlikte ve birbirlerine gülebiliyor. Oyunu yazarken de amacım buydu zaten” dedi.

Sahnede oyunun yazarı Barbaros Uzunöner ile yer alan güzel oyuncu Fulden Akyürek “Artık evimden çok tiyatro sahnesindeyim. BuTiyatro tarafından organize edilen bu oyun sayesinde daha uzun süre evin yolunu göremem. Türkiye’nin tüm illerinde bu oyunu sahneleyeceğimizi düşünüyorum” vurgusunu yaptı.

Kaynak:Haber Kaynağı

Kültür-sanat
“Andy Warhol-İstanbul” Sergisi açıldı
“Andy Warhol-İstanbul” Sergisi açıldı
Beylikdüzü Edebiyat Günleri başlıyor
Beylikdüzü Edebiyat Günleri başlıyor
Sur Kültür Yolu Festivali Etkinlikleri Devam Ediyor
Sur Kültür Yolu Festivali Etkinlikleri Devam Ediyor
Halikarnas Balıkçısı Etkinlileri Zülfü Livaneli Söyleyişiyle Sona Erdi
Halikarnas Balıkçısı Etkinlileri Zülfü Livaneli Söyleyişiyle Sona Erdi
Kıraç’tan 100. Yıla Özel Marş
Kıraç’tan 100. Yıla Özel Marş
Engin Çağlar: Türk Sinemasını benden iyi anlatan yok
Engin Çağlar: Türk Sinemasını benden iyi anlatan yok
Beste Açar'a Şehrazat hediyesi
Beste Açar'a Şehrazat hediyesi