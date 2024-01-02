Borusan Sanat’tan yeni yıl konseri

BİFO, soprano Nino Machaizde ve tenor Jonathan Tetelman’ın solist olarak sahnede olacağı görkemli bir konserle yeni yıla “merhaba” diyecek. Şef kürsüsünde Carlo Tenan’ın olacağı ve Verdi, Cilea, Catalani, Giordano, Massenet ve Puccini’nin yapıtlarının seslendirileceği konser, 11 Ocak Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izleyici buluşacak.

Konser öncesinde Aydın Büke ve Sungu Okan, Zorlu PSM’deki Meydan Fuaye alanında saat 19.00-19.30 arasında konser üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek. Söyleşinin devamı ve canlı konser yayını 19.45’ten itibaren radyo Borusan Klasik’ten müzikseverlere ulaşacak.

Karnaval.com üzerinden yayın yapan Borusan Klasik’e, internette karnaval.com/ borusanklasikdinle adresinden; mobil ortamda iPhone (App Store) ve Android (Google Play Store) cihazlara indirilebilecek “Karnaval” uygulamasıyla, ayrıca iPad için yine App Store’dan indirilebilecek “Karnaval Radyo” uygulamasından erişilebilir.

Borusan Sanat’ın sezon boyu düzenlediği tüm konserlerin biletleri, passo.com.tr, Passo mobil uygulaması ve Passo perakende satış noktalarından temin ediliyor. Etkinliklerde, PDF bilet ve konser özelinde mobil cihazlardan belirlenen karekod gibi dijital bilet seçenekleri sunuluyor.

Borusansanat.tv ücretsiz konser yayınlarıyla geri dönüyor!

Borusan Sanat, konser deneyimini dijitale taşıyan platformu borusansanat.tv ile birbirinden değerli sanatçıların yer aldığı konserleri, izleyenlerine ulaştırmaya devam ediyor. 14 Ocak 2023 itibariyla yayınlarına başlayacak olan platformda, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Borusan Quartet’in tüm sezon konserleri ile Borusan Müzik Evi’nde gerçekleşen seçili konserler izleyiciyle buluşacak.

PROGRAM

BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI

CARLO TENAN şef

NINO MACHAIZDE soprano †

JONATHAN TETELMAN tenor *

VERDI Otello, 3. Sahne: Bale Müziği

VERDI Rigoletto’dan, “Ella mi fu rapita… Parmi veder le lagrime” *

VERDI Sicilya Vesperleri’nden “Mercé, dilette amiche:” †

VERDI Luisa Miller’den "Oh! Fede negar potessi… Quando le sere al placido" *

MASSENET Le Cid’den 3. Sahne: “Pleurez, pleurez mes yeux" †

VERDI Sicilya Vesperleri, “Mevsimler” bale müziğinden “Kış”

CILEA Adriana Lecouvreur, 4. Sahne: Prelüd

GIORDANO Feodora’dan “Amor ti vieta” *

CATALANI La Wally’den“Ebben? Ne andrò lontana” †

PUCCINI Manon Lescaut: Intermezzo

PUCCINI Tosca’dan “E lucevan le stelle” *

PUCCINI La bohème’den “Sì, mi chiamano Mimì” †

PUCCINI La bohème’den “O soave fanciulla” *†

PUCCINI Senfonik Kapriçyo