Bora Duran’dan aşk şarkısı
Avukat Hande Karaatlı ile ilişkisi doludizgin devam eden Bora Duran, ses getirecek bir aşk şarkısına imza attı. “Öyle Özledim ki” adlı eser çok yakında dijital platformlardaki yerini alacak.
KÜLTÜR-SANAT 09.11.2022, 12:26
Son 10 yılda hem kendi seslendirdiği, hem de farklı sanatçılara yazdığı hit parçalarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Bora Duran, yeni bir single hazırladı. Özel hayatında mutluluğu Avukat Hande Karaatlı ile yakalayan Duran, neşeli parçalarının ardından bu kez duygusal bir aşk şarkısına imza attı.
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Sözü, müziği ve düzenlemesi Bora Duran’a ait “Öyle Özledim ki” adlı şarkı, kasım sonunda dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sunulacak. Duran önümüzdeki günlerde şarkının klibi için kamera karşısına geçecek.
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