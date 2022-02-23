BOMONTİ’YE YENİ BİR SOLUK KATAN MEKAN; KİTA’S...

Şişli Bomonti’de Öğer Residence’ın altında “İyi yemek, iyi müzik, iyi servis” mottosuyla hizmet vermeye başlayan Kita’s Meyhane, zengin meze çeşitlerine yaptığı özel dokunuşlarla ve kaliteli müzik eşliğinde sunduğu eğlencesiyle semtte önemli bir boşluğu dolduruyor. Fine dining meyhane anlayışıyla Bomonti’ye yeni bir soluk katan mekan, kaliteyi uygun fiyata sunmasıyla da misafirlerinden tam not alıyor.

KÜLTÜR-SANAT 23.02.2022, 16:04
BOMONTİ’YE YENİ BİR SOLUK KATAN MEKAN; KİTA’S...

Yeme-içme sektörünün başarılı isimlerinden biri olan Melih Doğan, Kita’s Meyhane’nin ortaya çıkışını şöyle anlatıyor: “Burası kafe olarak zaten hizmet veriyordu. Bir değişime gidilmek istendi ve sürece ben de dahil oldum. Burada bir fine dining meyhane yapmak istedim. Klasik meyhane konseptinden farklı olarak, mezeleriyle, yemekleriyle, eğlence anlayışıyla ve servisiyle yepyeni bir konsept oluşturduk. 14 Ocak itibariyle start aldık. Kısa bir süre olmasına rağmen ilgiden gayret memnunuz.” 
Sade ama şık tasarımıyla kapıdan girer girmez doğru yere geldiğiniz hissini uyandıran Kita’s Meyhane, size iyi bir gece yaşatacağını daha en başında vaat ediyor. Mutfağın başında 12 yıldır sektörde olan, gastronomi bölümü mezunu Şef Tuğba Betül Yangın yer alıyor. Klasik mezelere kendi dokunuşlarını katan şef, bunda da başarılı oluyor ve mezeler misafirlerden tam not alıyor. 
Menüde mezeler başrolde  
Kita’s Meyhane menüsünde 24 çeşit meze, 12 çeşit ara sıcak, altı çeşit ana yemek, beş çeşit salata ve beş çeşit de tatlı yer alıyor. Günlük malzemelerin tazeliğine ve kalitesine göre içerikler değişiklik gösterebiliyor. Rakılı fava, tahinli deniz börülcesi, ballı karides, çeşitli Ege otlarının karışımından hazırlanan ot kavurması, Girit ezme, özel baharatlı humus gibi mezeler ilk akla gelenlerden bazıları… Özel sosuyla atom patates, yaprak ciğer, karides güveç, kalamar tava, kremalı etli pazı sarma ve kokoreç, mezelerin ardından damakları şenlendiren ara sıcaklardan…  Ana yemeklerde ızgara levrek, lokum bonfile, tavuk şiş, kuzu şiş, külbastı, karışık ızgara tabağı yer alırken, Cibalikapı tatlısı, ayva tatlısı, kabak tatlısı, çikolatalı sufle gibi tatlılarla da menü son buluyor.   
Özel lezzetler uygun fiyata...
Menüde özellikle mezeleri çeşitli tuttuklarını ve bu konuda iddialı olduklarını belirten Melih Doğan, ”İnsanlar meze ve ara sıcakları yedikten sonra çoğunlukla ana yemeği yiyemiyorlar. O yüzden bizde ana yemekleri biraz sınırlı tuttuk. Daha çok meze kültürümüzü ön plana çıkarmayı ve bunu yaparken de kendi dokunuşlarımızla misafirlerimize özel lezzetler sunmayı hedefledik. Bunu da uygun fiyatla sunmayı amaçlıyoruz. Misafirlerimiz için a la carte hizmetin dışında farklı fix menüler de sunuyoruz.” dedi 
“İyi yemek, iyi müzik, iyi servis” mottosuyla yola çıkan mekan, kaliteyi uygun fiyatla sunmasıyla kısa sürede müdavimlerini oluşturmaya başladı. 
Öte yandan Kita’s Meyhane, gündüz saatlerin de pizzalar, makarnalar, atıştırmalık tabaklar ve salatalar oluşan brasserie menüsüyle hizmet veriyor. Sabah kahvaltısı hizmeti de bulunan mekan, serpme kahvaltısıyla semtin iddialıları arasında yer alıyor. Mezelere özellikle yoğunlaşan mekan, önümüzdeki dönemde özel kaplarla çevredeki evlere ve iş yerlerine meze servisi hizmeti başlatmayı da hedefliyor. 
Seviyeli ve kaliteli müzik
Kita’s Meyhane’nin önemli unsurlarından biri eğlence. Eğlence olarak mekanda canlı müzik ve DJ müziği mevcut ama öyle çok yüksek sesli ve abartılı değil; daha akustik, misafirlerin hem birbirleriyle sohbet edebileceği hem de müzik eşliğinde eğlenebileceği düzeyde… Müzik konusunda seçici davrandıklarını belirten Doğan, “Akustik müzik eşliğinde, iyi solistlerle güzel bir gece yaşatmaya çalışıyoruz. Ardından DJ performansıyla 80’ler, 90’lar müzikleri misafirlerimiz eğleniyorlar.  Misafirlerimizin eksiksiz, keyifli bir yemek ve eğlence akşamı geçirebilmeleri adına personelimize her hafta eğitimler veriyoruz. Mekanımızın içinde bir de kokteyl bar yer alıyor ve 50’ye yakın kokteyl çeşidi yapıyoruz. Bomonti bölgesinde bu konseptte bir mekana ihtiyaç vardı. Bu açığı da kapattığımızı düşünüyorum. Amacımız kalıcı olarak, müdavimlerimizle birlikte mekanı daha ileri taşımak” diye konuşuyor.   
Pandemi göz önünde bulundurularak masalar arası mesafe korunmasına rağmen mekan, aynı anda 140 kişiyi ağırlayabiliyor. Akşamüzeri saat 17:00 meyhane menüsü servisi için hazırlıklarını tamamlayan mekan, 18:00 itibariyle misafirlerini ağırlamaya başlıyor ve 02:00’ye kadar hizmet veriyor. Doğum günü, bekarlığa veda, yıldönümleri gibi özel gün kutlamalarının yanı sıra iş yemekleri ve toplantılar için de misafirlerine en iyi hizmeti sunuyor 

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