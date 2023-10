Bombardıman altında yaşam mücadelesi

Deniz Hamzaoğlu ve Deniz Barut’un rol aldığı , Ferenc Karinthy’nin yazdığı ve Özge Kayakutlu’nun dilimize çevirdiği ‘’Gellert Tepesi’nde Düş ve Gerçek’’ oyunu Trump Sahne’de ilk kez izleyicilerle buluştu. Bomba ve siren sesleri altında savaşın anlamsızlığını anlatan oyun, seyirciler tarafından dakikalarca alkışlandı.

Yapımcılığını Serdar Akkaya önderliğinde, Vigor Kültür Sanat’ın üstlendiği oyunun prömiyerine; Sedef Avcı, Sevil Akı, Engin Benli, Zeynep Köse, Yüksel Aksu, Kanbolat Görkem Arslan ve Meltem Pamirtan gibi ünlü isimler katıldı. Oyun sonrasında Deniz Hamzaoğlu ve Deniz Barut, ekiple birlikte pasta kesti ve tebrikleri kabul etti.

Oyunda hem yönetmen hem de oyuncu olarak yer alan Deniz Hamzaoğlu’na Deniz Barut eşlik ederken, oyun 24 Kasım’da KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

Oyun; korkunç bir kuşatma sırasında her şeyini kaybetmiş iki yabancının yaşadıklarını gözler önüne sererken, kahramanları geçmişle yüzleştiriyor. Savaşın dehşeti ile baş etmek için kimi zaman hayallere, kimi zaman oyunlara sığınan insanların hayata tutunmak isterken çıktıkları yolculukta, Deniz Hamzaoğlu ve Deniz Barut izleyenleri, aynı zamanda kendi yolculuklarına da çıkmaya davet ediyor.

KONU:

Giderek daralan korkunç bir kuşatma… Her şeyini kaybetmiş iki yabancı… Çevrelerindeki dünya yerle bir olurken, onlar güvenli olduğunu düşündükleri sığınaklarında, hayaller kurup, oyunlar oynayarak, hem savaşın dehşetiyle baş etmeye çalışırken, hem de kendi geçmişleriyle yüzleşirler… Ancak, her türlü acımasızlığın hüküm sürdüğü bir çağda düşler yarım kalıp, yalanlar ortaya saçıldıkça, bu iki kaçağın gerçekte kim oldukları yavaş yavaş ortaya çıkacaktır.

KÜNYE:

Yazar: Ferenc Karinthy

Çeviren: Özge Kayakutlu

Yönetmen – Dramaturg: Deniz Hamzaoğlu

Yardımcı Yönetmen: Görkem Yankın, Yiğit Uçan

Oyuncular: Deniz Barut, Deniz Hamzaoğlu

Dekor-Kostüm Tasarım: Barış Dinçel

Işık-Ses Tasarımı: Zabit Erol

Yapım: Vigor Kültür Sanat

Yapımcı: Serdar Akkaya

Asistan: Çisem Kesici

Afiş Tasarım: Su Küçüktepepınar