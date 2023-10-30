Bodrum’un Yüzü Belgeselinin Galasına Ünlü İsimlerden Yoğun İlgi

Bodrum, dünya genelinde tanınmış ve sevilen bir tatil beldesi olmasının yanı sıra, pek çok kişinin bilmediği gizli hikâyelere ve değerlere sahip nadir bir bölge. Sumka Yapı’nın katkılarıyla hazırlanan "Bodrum'un Yüzü" belgeseli, bu eşsiz beldenin derinliklerine iniyor ve bölgeye özel bir değer katan isimlerin etkileyici hikâyelerini sunuyor.

"Bodrum'un Yüzü", Turizmden müziğe, sanattan yerel mesleklere kadar pek çok insanın tanımaya fırsat bulamadığı değerli isimler, etkileyici tarihi ve başarı hikâyelerini konu alan bir belgesel olarak hazırlandı. Toplamda 8 bölümden oluşan bu belgesel, her biri 20-35 dakikalık bölümlerden oluşuyor. "Bodrum'un Yüzü” belgesel projesinde; Sibel Kabaağaçlı, İsmet Cengiz, Erman Aras, Yücel Köyağasıoğlu, Cengiz Oral, Galip Gür, Aysu Türkoğlu, Lena Erdil, Dağlarca Çağlar, Ali Subaşıoğlu, Kaan Çakır, Muzaffer Akyol, Erkan Oğur, Derya Alabora, Fatih Erkoç, ve Selçuk Yöntem gibi birbirinden değerli 70 isim bulunuyor.

Belgeselin yönetmenliğini ve yapımcılığını yapan Raşit Algül, “Bu yıl, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Bu 100 yıllık süreç içinde Bodrum'da yaşananları merak ettim. Bu güzel şehirde insanlar neler yapmış, Bodrum nasıl gelişmiş ve günümüzdeki halini nasıl almış, hepsini öğrenmek istedim. Araştırmalarım sonucunda, bu konuda az sayıda kaynağın olduğunu fark ettim. Çekimlerimiz yaklaşık 4 ay sürdü. Bugün ise belgeselin ilk gösterimini özel bir etkinlik ile sizinle paylaşmak istedik. 29 Ekim'de herkesin rahatlıkla izleyebilmesi için belgeselin ilk bölümünü OjoFilm youtube kanalında yayınlayacağız” dedi.

Filmin yapımcılığını üstlenen Murat Oğan ise, “Bu belgeseli çekerken, Bodrum'un eşsiz güzelliklerini ve tarihini yakalamak için büyük bir tutkuyla çalıştık. Her sahneyi ve her detayı, bu muhteşem şehrin ruhunu yansıtmak için büyük bir özenle seçtik. Bodrum'un derin tarihini ve eşsiz atmosferini izleyicilere aktarmak amacıyla uzun bir yolculuğa çıktık. Umarım bu belgesel, Bodrum'a olan sevgimizi ve saygımızı izleyicilere başarılı bir şekilde yansıtmıştır” açıklanmasında bulundu.