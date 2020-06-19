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Bodrum’un yeni yıldızı Miya Beach

Bodrum’da eğlencenin merkezi bu yaz Miya Beach olacak! Highlight Otel’in bünyesinde hizmet veren Miya Beach, daha önce ünlü beach markaları ile işletilmiş olan ve bu yaz açılmayacağı yönünde spekülatif haberlere konu olan sağlıklı, güvenli ve eğlenceli bir yaz tatili geçirmek isteyenleri Bodrum’un en gözde koyu Tilkicik’teki adresinde yeniden doğuyor. Müzik direktörlüğünü Mert Aydın’ın üstlendiği plaj, sahnesinde ağırlayacağı yerli ve yabancı yıldızlarla da 2020 yazına damgasını vuracak!

Bodrum’un yeni yıldızı Miya Beach

COVID-19 SERTİFİKASYONU


Tam kapasiteyle hizmet vermeye devam eden ve Covid-19 salgınıyla ilgili gerekli tüm sağlık sertifikalarını alan Highlight Otel, misafirlerine eşsiz bir tatil imkanı sunuyor. Otel zorlu karantina günlerinin ardından tatilde eğlence arayanları da muhteşem bir manzaraya sahip plajı Miya Beach’te ağırlıyor. Miya Beach, turkuvaz mavisi denizi, denizin içindeki bungalov locaları, özel lezzetleri, kaliteli hizmeti ve özenle seçilmiş müzikleriyle Bodrum’da bu yaz eğlencenin nabzını tutacak.


ÜNLÜ SANATÇILAR VE DJ’LER BİRARADA


Müzik direktörlüğünü Mert Aydın’ın üstlendiği Miya Beach, yaz boyunca büyük sürprizlere ev sahipliği yapacak. Birbirinden eğlenceli organizasyonların düzenleneceği plaj, sahnesinde yerli ve yabancı DJ’leri, ünlü sanatçıları ağırlayacak. Misafirlerini sabahın ilk saatlerinden gecenin sonuna kadar en iyi şekilde ağırlayan Miya Beach, 2020 yazına damgasını vuracak!

Anahtar Kelimeler:
BodrumMiya Beach
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