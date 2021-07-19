Bodrum'da günlük tekne turlarına talep arttı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Kurban Bayramı tatili nedeniyle günlük tekne turlarına ilginin artması denizcileri sevindirdi.

Turistik ilçede, gün içerisinde mavi ile yeşilin buluştuğu eşsiz koyları ziyaret edip denize girme imkanı sunulan günlük tekne turlarına talep artıyor. Farklı programlarla değişik koyların gezilebildiği teknelerin rotalarında daha çok Orak Adası, Pabuç Burnu, Kızılburun, Tavşan Burnu, Karaada, Akvaryum Koyu yer alıyor.

Günlük tura çıkış noktalarından Bodrum Limanı'nda, daha önceki dönemlerde denizi ancak tekne aralarından görmek mümkün olurken, tur teknelerinin çıkışlarını tamamlamasıyla sakinlik hakim oluyor. Teknelerin yan yana dizildiği limanda, tekneler dönüş yapana kadar bağlama yerlerinin boş kalması dikkati çekiyor.

Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son iki yıldır sezona korkarak başladıklarını ancak ilerleyen günlerde özellikle bu sene işlerinin açıldığını söyledi.

Teknelerde Kovid-19 vakalarına rastlanmadığını ve deniz turizminin daha çok tercih edildiğini belirten Erdoğan, "İşlerimiz güzel. Geçen sene sezon kasımın ortasına kadar sürmüştü. Bu yıl da kasımın sonlarına kadar sürsün, denizcilerimizin çektiği sıkıntılar inşallah bu sene bitsin." diye konuştu.

Günlük tur teknesi kaptanı Mustafa Günaydın da "Eşsiz koylarımız var. Her turda üç veya dört koya gidiyoruz. Talebin daha da artacağını düşünüyoruz." dedi.

- "Normalde limanda yanaşacak yer bulamıyorsun"

Bayram dolayısıyla yoğunluğun arttığına dikkati çeken tekne kaptanlarından Asım Demir ise ellerinden geldiğince misafirlere iyi hizmet sunmaya özen gösterdiklerini aktardı.

Demir, mavi yolculuk teknelerinin yanı sıra günlük gezi teknelerine talebin artması nedeniyle limanın gün içerisinde boş kaldığını işaret ederek, "Limanımız şu anda ne güzel boş. Normalde limanda yanaşacak yer bulamıyorsun. Çok şükür işlerimiz oluyor. Karadan ulaşımın olmadığı sakin yerlere gitmeyi daha çok tercih ediyoruz. Misafirlerimiz memnun, bizler de memnunuz." ifadelerini kullandı.

Günlük turlara katılan tatilciler de gittikleri koylarda günlerinin güzel geçtiğini anlattı.

İstanbul'dan gelen Fatih Karaca, "Günüm çok güzel geçti. Çok güzel koylarda durduk. Bodrum'a dördüncü kez geliyorum. Ama böyle güzel bir tur yapmamıştık." ifadelerini kullandı.