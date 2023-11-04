Bodrum Tiyatro Festivali’nin ilk oyunu Deli Dumrul, Bodrum Kalesi’nde sergilendi

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tiyatro oyununu izlemeye Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı temsilen Başkan Vekili Mustafa Coşkun, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, sanatçılar, resmî kurumların birim amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, basın mensupları katıldı.

BOTİF Sanat Yönetmenleri Mustafa Alkıran ile Övül Avkıran’ın duygu ve düşüncelerini anlattığı konuşmaları ile başlayan tiyatro festivalinin ilk günü, duayen tiyatro oyuncuları ve eleştirmenleri Seçkin Selvi, Prof. Dr. Dikmen Gürün, Haldun Dormen, Yücel Erten’e onur ödüllerinin verilmesiyle devam etti.

Festivalin ilk gününde açılış konuşmaları da gerçekleştirilirken Bodrum Belediye Başkan Vekili Mustafa Coşkun, Başkan Ahmet Aras’ın iyi dileklerini ileterek şunları söyledi:

“Bugün burada, bu güzel atmosferde kıymetli Oyun Yazarı Güngör Dilmen’in yazdığı Deli Dumrul’u sizlerle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Dede Korkut hikâyelerinden olan Deli Dumrul’dan yola çıkılarak yazılan değerli yapıtı, zevkle izleyeceğiz. Festivalimizin amacına ulaşacağına yürekten inanıyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.”

İZBBŞT tarafından sergilenen Güngör Dilmenin bir Dede Korkut Hikayesinden yola çıkarak kaleme aldığı, politik ve toplumsal sorunları bin yıl öncesinin Anadolu’sundan anlatan Deli Dumrul, vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Hem güldüren hem düşündüren oyun sonunda oyuncular büyük alkış aldı.