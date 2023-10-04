Bodrum Deniz Müzesi, 2023 Güz-2024 Bahar Programları açıklandı

Her yaştan bireye yönelik rehberli müze gezileri; çocuk, genç ve yetişkin atölyeleri, denizcilik buluşmaları, Halikarnas Balıkçısı Anma Programları, 8 Ay 8 Kitap Halikarnas Balıkçısı Okuma Günleri, okul ve öğretmen iş birliğinde gerçekleşecek olan etkinlik tasarımı ve 5. Çocuk Resim Yarışması olarak etkinlik ve programlarını duyurdu. Bodrum Deniz Müzesinin 2023- Güz-2024 Bahar Programlarının tamamı aşağıda yer alıyor:

Rehberli Müze Gezileri

Geleneksel tekne modellerini, süngerciliği, Halikarnas Balıkçısı Özel Koleksiyonu’nu, Hasan Güleşçi Deniz Kabukları Koleksiyonu’nu ve denize, denizciliğe ait birçok eseri, objeyi, belgeyi barındıran Bodrum Deniz Müzesi, müze uzmanlarının rehberliği eşliğinde Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde gezilebiliyor. 10 kişi ve üzeri gruplar için geçerli olan ücretsiz rehberlik hizmeti, okul grupları için de devam ediyor. Müze ziyareti planlanırken 444 00 48-4225 müze iletişim hattından müze ile iletişime geçilerek rezervasyon yapılması ve planlama netleştikten sonra müze e-posta adresine bilgilendirme maili gönderilmesi rica ediliyor. Öğretmenlerin gezi öncesi ön hazırlık yapması ve öğrencilerin gezi sonrası, sınıf içi etkinliklerle desteklenmek üzere çalışma kâğıdı hazırlamalarına müze uzmanları destek sağlıyor.

Etkinlik Tasarımı başlığı altında okulların ve kurumların iş birliğinde müze ile ortak eğitim programları ve etkinlikler oluşturabiliyor. Müze afişi ve broşür hazırlanabileceğini, müze uzmanlarının yönetiminde gerçekleşen çalışmalar sonucunda müzede öğrencilerin “Gönüllü Rehber” olarak kendi yaş gruplarına rehberlik yapacak düzeye gelebileceklerini, özellikle lise öğrencileri için yaz döneminde müze-okul iş birliğinde çocukların Türkçe ve İngilizce rehberlik yapmalarını ve bir mesleği tanımalarını sağlayacak bir iş birliği protokolünün de gerçekleşebileceğini belirtiyor.

Her Yaştan Bireye Müze Atölyesi

Önceki yıllarda çocuk ve gençlere yönelik gerçekleştirilen müze atölyeleri, bu yıl yetişkinleri de kapsıyor. Yepyeni atölye içerikleriyle alanında uzman eğitmenlerin eşliğinde gerçekleşecek olan atölyeler, müze tarafından 7-11 yaş, 12-18 yaş ve 18 yaş ve üstü bireylere yönelik olarak açıklandı. Fibonaççi Ve Küçülen Kâğıtlar, Müzede Oyunlar, Origami Öğreniyorum, Müzede Drama, Süngerler: Bir Fizik Atölyesi ve Teknelerle Matematik gibi 7 yaşından 18 yaşına kadar tüm çocuk ve gençleri kapsayan 10 farklı atölye içeriği müzenin açıklamış olduğu atölye tarihlerinde gerçekleşecek. Yetişkinlere yönelik atölyelerde ise Denizci Bağlarından Anahtarlık ve Koleksiyonculuk atölyeleri yer alıyor. Çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik açıklanan tüm atölyeler müzede gerçekleşecek ve katılımcıların katılım sağlamak için müze iletişim hattından ön kayıt yaptırılması gerekecek. Kayıt yaptırmayan kişiler atölyeye katılım gösteremeyecek. Her atölye öncesinde veya sonrasında müze uzmanları ile birlikte ücretsiz müze gezisi gerçekleştirilecek. Atölye ücretleri ve ön kayıtlar için müze ile iletişime geçilmesi gerekiyor. Atölye takvimi için müze sosyal medya hesapları ve web sitesi takip edilebiliyor.

Denizcilik Buluşmaları

Bodrum Deniz Müzesi, denizcilik kültürü ve tarihi üzerine müzecilik faaliyetleri yürüten bir müze olarak sadece eserlerin sunulması değil, kültürün, teknik bilginin, deneyimin kaybolmaması ve geniş kitleler arasında paylaşılarak yayılmasını sağlanmak amacıyla 2019 yılından beri hem müzede hem de çevrimiçi olarak ilgilileriyle buluşmaya devam ediyor. Denizcilik, denizcilik tarihi ve kültürüyle ilgili mesleklerinde uzmanlaşmış kişiler ve bu alanda söz sahibi araştırmacılarla birbirinden farklı etkileşimli sunum, seminer ve söyleşiler müzede gerçekleştirilecek. 17 Kasım 2023 Cuma günü saat 14.00’de Gülşah Çeliker’in sunumu ve “Piri Reis’in İzinde” kitabının tanıtım ve imza etkinliği ile başlayan Denizcilik Buluşmaları 24 Mayıs’ta Koleksiyoner Jeff Hakko’nun söyleşisi ve kitap imza etkinliği ile sona erecek. Katılımın ücretsiz olduğu Denizcilik Buluşmaları programının takvimi şu şekilde:

17 Kasım 2023, 14.00 “Piri Reis’in İzinde”Gülşah Çeliker, Sunum ve Kitap İmza

8 Aralık 2023, 14.00 “Denizcilik Bayrakları” Çevrimiçi Toplantı, İzmir Bayrak Müzesi& Bodrum Deniz Müzesi

12 Ocak 2024, 14.00 “Deniz Büyücüsü ‘Müze Gemi’ Sahibi Aydoğan Acarer İle Söyleşi” Söyleşi

26 Ocak 2024, 14.00 “Bodrum’un Geçmiş Kayıkları” Timuçin Binder, Sunum

1 Mart 2024, 14.00 “Murat Dede’ye Ağıt” İbrahim Arkula, Sunum

26 Nisan 2024, 14.00 “Bodrum Süngercilik Müzesi Kurucu Bağışçısı Mustafa Cem İle Söyleşi” Söyleşi

24 Mayıs 2024, 14.00 “Koleksiyoner Jeff Hakko İle Söyleşi” Söyleşi ve Kitap İmza

Balıkçı 50. Ölüm Yıldönümünde Anılacak

Bodrum’la özdeşleşmiş, pek çok farklı disiplinde engin bilgiye sahip kişi olarak kabul edilen Cevat Şakir Kabaağaçlı, nam-ı diğer Halikarnas Balıkçısı, 50. ölüm yıldönümünde 13-14 ve 15 Ekim tarihlerinde bir dizi etkinlikle anılacak. Bodrum Deniz Müzesi ve Bilgi Yayınevi iş birliğinde gerçekleşecek program, Bilgi Yayınevi’nin sponsorluğu ve desteği ile üç gün boyunca devam edecek.

Anma programı, 13 Ekim Cuma günü saat 10.00’da Halikarnas Balıkçısı’nın anıt mezarının bulunduğu Gönültepe’de, Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen anma töreniyle başlayacak. Aynı gün saat 11.00’de Bodrum Deniz Müzesinde çocuk atölyesi ile devam edecek. Halikarnas Balıkçısı’nın çizim tekniklerinden biri olan mumlanmış kâğıt üzerine mürekkep kazıma tekniğinin tanınacağı çocuk atölyesine 7-11/12-18 yaş aralığındaki tüm çocuk ve gençler katılabilecek. Mumlu Çini Kazıma Tekniği Atölyesi’nde, Balıkçı’nın bu teknikle çalıştığı resimlemelerinden seçilen eserler, müze uzmanı eşliğinde tanıtılacak, yorumlanacak ve kâğıtlara uygulanacaktır.

Halikarnas Balıkçısı’nın botanik bilgisiyle kente kattıkları üzerinden kentteki mirasının izi 13 Ekim Cuma günü saat 14.00’te ve 14 Ekim Cumartesi günü saat 10.00’da eğitimci Hatice Orman rehberliğinde yeniden keşfedilecek. Gezide Halikarnas Balıkçısı’nın diktiği, günümüzde hala yaşayan ağaçlar görülecek, Bodrum’a getirdiği ve ektiği diğer bitkiler görüp tanınacak. Her yaştan bireyin katılabileceği, 120 dakika sürecek olan kent turu için buluşma yeri Bodrum Deniz Müzesi olacak.

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Özgür Kıyat’ın üstlendiği, Halikarnas Balıkçısı’nın 50. ölüm yıldönümü anısına hazırlanan “Merhaba Merakkis” belgeselinin ikinci gösterimi 13 Ekim Cuma günü saat 18.00’de Bodrum Deniz Müzesinde gerçekleşecek. “Merhaba Merakkis” Cevat Şakir’in Halikarnas Balıkçısı’na dönüştüğü yolculuğu zarif ve akıcı bir üslupla izleyiciye aktaracak. Katılımcılar, belgeselde Bodrum’da verdiği konserlerle ve bestelediği Aksona Zeybeği ile tanınan Özgür Kıyat’ın besteleri de dinleme fırsatı bulacak.

Etkinliklerin ikinci günü olan 14 Ekim Cumartesi günü saat 13.30’da Balıkçı’nın meşhur “merhaba”sıyla yola koyulacak resimleme atölyesinde, Balıkçı’nın sıkça kullandığı resim teknikleri üzerinden Bodrum çevresini eksene alan bir illüstrasyon çalışması yapılacak. Atölyeden önce; akademisyen, araştırmacı yazar, müze müdürü, koleksiyoncu Ömer Durmaz Cevat Şakir’in ressamlığı ve resimleme tekniğiyle ilgili bilgi verecek ve pastiş (öykünme) eser üretimini anlatacak. Atölyede, Cevat Şakir’in kullandığı mumlu mürekkep kazıma tekniğiyle Halikarnas’ın mitolojik hikâyelerine, deniz kültürüne, doğasına ve beldelerine yönelik vinyetler oluşturulacak.

14 Ekim Cumartesi günü saat 16.00’da Dr. Cengiz Çevik tarafından “Taşlaşmış Kurular Arasında Bir Balıkçı” sunumu Bodrum Deniz Müzesi’nde gerçekleşecek. Sunumda, her zaman taşlaşmış kurular arasında genç, coşkulu ve insan kalmayı başaran Balıkçı’nın yaşamı ve düşüncelerine bir yolculuk yapılacak.

Bilgi Yayınevi, aramızdan ayrılışının 50. yıldönümünde Halikarnas Balıkçısı anısına, onun Cevat Şakir Kabaağaçlı’dan Halikarnas Balıkçısı’na dönüşmesinin hikâyesini anlatan Mavi Sürgün kitabının ciltli, numaralandırılmış özel baskısını yaptı. Bu özel baskıya yazdığı sunuşla katkıda bulunan değerli sanatçımız Zülfü Livaneli ile bu baskının editörlüğünü üstlenen Özge İpek Esen, 14 Ekim 2023 Cumartesi günü saat 18.00’de Bodrum Deniz Müzesinde Halikarnas Balıkçısı ve Mavi Sürgün kitabı üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek.

Bodrum Deniz Müzesi Yayınları’nın beşinci yayını ve yayınevinin ilk çocuk kitabı olarak okuyucuyla buluşacak olan “Halikarnas Balıkçısı İle Yolculuklar, Büyülü Pusula” kitabının tanıtımı ve imza günü 15 Ekim 2023 Pazar günü saat 16.00’da Oasis Alışveriş ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Türk fantastik çocuk edebiyatına birçok eser kazandırmış, çeşitli ödüller almış kitabın yazarı Ömer Ünal ile imza etkinliğinde OASİS’te buluşulabilecek.

Ayrıca programa özel Bilgi Yayınevi tarafından “mini kitap” formatında basılan Halikarnas Balıkçısı “Denizin Çağırışı” kitabı etkinliklere katılanlara armağan edilecek. Tüm etkinlikler ücretsiz olarak gerçekleşecek. Atölyeler ve kent turu için 444 00 48-4225 müze iletişim hattından ön kayıt yaptırılması gerekecek.

Halikarnas Balıkçısı’nın 134. Doğum Günü olan 17 Nisan 2024 için ise müze yönetimi tarafından duyurular gerçekleştirilecek. Müze web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından programın duyurusu takip edilebilecek.

8 Ay 8 Kitap Halikarnas Balıkçısı Okuma Günleri

Çağdaş müzenin bir parçası haline gelen ve yaygın eğitim kurumları olarak kabul gören müzelerin öneminde “8 Ay 8 Kitap Halikarnas Balıkçısı Okuma Günleri” projesi 2017 yılından beri devam ediyor. Bu yıl da Müze Eğitim Birimi koordinasyonunda devam edecek olan projede, öğrencilere etkili bir müze deneyimi yaşatarak okumayı, araştırmayı sevdirmek, Halikarnas Balıkçısı’nı ve eserlerini tanıtmak hedefleniyor. Halikarnas Balıkçısı’nın eserleri arasından seçilen sekiz kitabın tanıtımı, Ekim-Mayıs ayları arasında her biri farklı bir araştırmacı/yazar/uzman tarafından aktarılmak üzere müzede sunum şeklinde gerçekleşecek. Program, müze uzmanı eşliğinde müze gezisi ile tamamlanacak. Okul yönetimlerinin ya da ilgili birimin kararına göre, konuyla ilgilenen farklı sınıflardan seçilecek öğrencilerle oluşturulan bir okuma grubu veya belirlenen sınıf ile de programa katılım sağlanabiliyor. Katılım sağlamak isteyen okulların, program takvimi tamamlanmadan müze iletişim hattından müze uzmanları ile bağlantıya geçmeleri gerekiyor.

Bodrum Deniz Müzesi 5. Çocuk Resim Yarışması Yakında Duyurulacak

Geleneksel olarak her yıl resim yarışması düzenleyen müze, geçen yıl Cumhuriyet’in 100. Yılı etkinlikleri kapsamında “Atatürk ve Türk Denizciliği” konulu resim yarışmasını düzenlemiş, çocuk ve gençler tarafından ilgiyle karşılanmıştı. Müze Eğitim Koordinasyon Birimi, bu yıl da düzenlenecek olan Bodrum Deniz Müzesi 5. Çocuk Resim Yarışması’nın yarışma detaylarını ve şartnamesini müze web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından yakında duyuracak.

Tüm etkinlik duyuruları ve ayrıntılar için Bodrum Deniz Müzesi sosyal medya hesapları ve web sitesi takip edilebiliyor. Ayrıca 444 00 48-4225 müze iletişim hattından müze ile iletişime geçilerek ön kayıtlar oluşturulabiliyor.