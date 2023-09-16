Bodrum Belediyesi'nden Dostluk Konseri

Önceki akşam gerçekleştirilen ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği konser etkinliğinde binlerce kişi, Türk ve Yunan ezgileriyle birlikte dostluk mesajları verdi.

25 Ağustos günü Kos’ta gerçekleşen “Şarkılarımız” Bodrum Kos Dostluk Konseri’nin ikincisi Kumbahçe Mahallesi Halikarnas konser alanında yapılırken etkinlikte Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Kos Belediye Başkanı Theodosis Nikitaras’ın barış, dostluk ve kardeşlik mesajları katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Etkinliği izlemek katılmak üzere Kos Belediye Başkanı Theodosis Nikitaras, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, karşı kıyı yaşayanlarından oluşan 50 kişilik heyet, sabah saatlerinde Bodrum’a geldi. Bodrum Limanında Belediye Başkanı Ahmet Aras ve ekibi tarafından karşılanan heyet, Bodrum Kalesini gezdikten sonra başkanlık makamında ağırlandı. Karşılıklı iyi niyet mektubunun imzalandığı makam ziyaretinden sonra Hilmi Uran Meydanı'nda yer alan Aya Nikola Kilisesinde açılan sergi gezildi.

Akşam saatlerinde geniş bir katılımla gerçekleşen, Bodrum Belediyesi Kültür AŞ, Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğünce organize edilen konser etkinliğine; Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kos Belediye Başkanı Theodosis Nikitaras’ın yanı sıra Bodrum’dan ve Kos’tan başkan yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile üyeleri, STK ve Oda temsilcileri, vatandaşlar katıldı.

Kısa film gösterimi ve etkinliğe katılamayan davetlilerin mesajlarının okunması ile başlayan program açılış konuşmalarıyla devam etti.

Başkan Aras: “Bu kardeşlik, dostluk sonsuza dek sürsün”

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, açılış konuşmasında konser etkinliği projesinin ortaya çıkışından bahsederken Kos Belediye Başkanı Nikitaras ile ortak bir projeye imza attıklarını belirtti. Başkan ve ekibine teşekkür eden Başkan Aras, şunlara değindi:

“Bu etkinlik sadece bir konserden ibaret değil, bu birlikteliğin derinliğinde çok önemli prensipler, vasıflar var. Bunlar nedir? Tabii ki birincilikle barış… Ata’mızın bizlere emanet ettiği ‘Yurtta sulh cihanda sulh’ ilkesidir. Aynı zamanda tabii ki kentlerin siyaseti genel ülke siyasetinin de önüne geçmiş durumdadır. Stratejik problemlerin barış içerisinde çözülmesinin yolu iki halkın, kardeş kentin bir araya gelip fikir birliği etmesinde ve çalışmasındadır. Biz artık Ege’yi barışla, dostlukla, sevgiyle, kardeşlikle yaşamak istiyoruz.”

Başkan Ahmet Aras, sözlerine devam ederken 6 Şubat depreminde Kos Belediyesi’nin de büyük bir yardım kampanyası düzenlediğini hatırlatırken herkese teşekkür etti.

Dostluk ve kardeşlik mesajlarıyla sözlerine son veren Başkan Aras, “Bugün burada Kos ve Bodrum halklarının kardeşliği adına, barış, özgürlük adına çok güzel bir etkinlikteyiz. İnşallah bu dostluk sonsuza kadar sürsün, sonsuza kadar kardeş kalalım. Birbirimizi sevelim, kucaklaşalım.” dedi.

Başkan Nikitaras: “Biz gerçekten biriz ve sürekli barış içinde yaşayacağız”

Kos Belediye Başkanı Nikitaras ise burada olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdiği konuşmasında, “Gerçekten böyle anılar yaşayacağımı hiç düşünemezdim. Kardeşlik, dostluk ve barış…Bu konser kararını aldığımda küçük tedirginliklerim vardı. Çok düşündüm ama geliştikçe gördüm ki herkes gerçekten çok yardımcı oldu. Biz burada bir kez daha gördük ki hep beraber, bir olabiliyoruz. Ve ümit ediyorum ki bu konser her sene sürekli yapılacak. Ve altına imza atmak istiyorum ki biz gerçekten biriz ve sürekli barış içinde yaşayacağız.” diye konuştu.

Yöresel oyunların da oynandığı gecede Bodrum’dan yerel sanatçı Didem Kasal Esentürk ve Kos’tan Lefteris Stefanopoulos tarafından seslendirilen, Yunan-Türk dostluğunun bir marşı niteliğinde olan “Boğazın En Dar Yeri” şarkısı ile pek çok Türkçe ve Yunanca şarkı dinleyicileriyle buluştu. Etkinlikte, Bodrum ve Kos görüntülerinden oluşan klip gösterimi de büyük beğeni topladı.

Barış ve kardeşlik duygularını yaygınlaştırmak ve devamlılığına katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilen Bodrum Kos Dostluk Konseri plaket ve çiçek takdimleri ile son buldu.