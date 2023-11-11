Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu yeni sezona başlıyor

17 Kasım Cuma günü saat 20.00’de Nurol Kültür Merkezi’nde izleyicisiyle buluşacak olan romantik komedi türündeki Limonata’da Duygu Şen Benveniste, Barış Hayta, Yerkan Kahraman rol alacak.

Levent Tülek’in yazıp Ali Şahin’in yönettiği, müziklerini Feridun Düzağaç’ın yaptığı Limonata’nın ilk gösterimi (prömiyer) ücretsiz olacak.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, kültür ve sanat kenti Bodrum’da Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun çok kıymetli oyunlar sergilediğini söylerken yeni dönemin bol seyircili geçmesini diledi. Başkan Aras, şöyle devam etti:

“Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.”

“Kentimizde devam eden 1. Uluslararası Tiyatro Festivali kentimize ayrı bir soluk getirirken Belediye Şehir Tiyatromuzun da oyunlar sergilemeye başlaması Bodrum’da sanatın ne kadar önemsendiğinin bir göstergesidir. Bizler sanatı, halkımıza sunduğumuz asli görevlerimizden biri olarak görüyoruz. Çünkü Ulu Önder’imizin de dediği gibi ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.’ Bu nedenle de kültür ve sanatın kentimizde her zaman var olması için elimizden geleni yapacağız.”

LİMONATA

Yaşam Mutlu Sonla Bitmeli

Aşk nedir? Kime âşık olunur mesela? Var mı bunun bir kriteri? Ait olduğunuz yer şu an olduğunuz yer mi? Fazlalıklarınızdan kurtulmak için ne olmalı? Kendi doğrularınızla mı yaşıyorsunuz mesela? Belki de bazı şeyleri kazanmak için önce bazı şeyleri kaybetmek gerekiyordur. İnsan bazen ne istediğini bilemez ama ne istemediğinden emindir. Mutsuzluk mesela… Yüzleşmek, herkesten önce kendinle yüzleşmek, başlangıçların belki de en makbulüdür. Yaşam bazen hiçbir şey yolunda gitmiyorken yoluna girer.

Yazan: Levent Tülek

Yöneten: Ali Şahin

Oynayanlar: Duygu Şen Benveniste, Barış Hayta, Yerkan Kahraman

Dijital Oyuncular: Bay J, Ahmet Çevik, Berrin Akdeniz

Yardımcı Yönetmen: Barış Hayta

Reji Asistanı: Sinem Kurt

Dekor: Duygu Şen Benvetista / Serkan Aktü

Işık Tasarım: Murat Uzun

Efekt Tasarım: Mustafa Kalaycıoğlu

Afiş Tasarımı: Şahin Tuhan

Fotoğraf: Sinem Kurt

Müzik: Feridun Düzağaç