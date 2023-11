Bob Moses 18 Kasım’da İstanbulda!

2012 yılında kurulan Bob Moses; house ve dans ile harmanlanan müziği ve güçlü canlı performansları ile tanınıyor.

Grup ilk olarak 2015 yılında çıkardıkları “All In All” isimli EP ile dikkatleri üzerine çekmişti. Bob Moses ilk stüdyo albümü “Days Gone By” ile geniş kitlelere ulaşarak, albümde yer alan “Tearing Me Up” şarkısıyla Grammy ödülü kazandı.

Grubun 6 Ekim’de çıkardığı “Round & Round” isimli şarkıyı da dinleyeceğimiz, bolca enerji vaat eden İstanbul konserini kaçırmayın