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BOAZ YENİ SEZONU DÜNYACA ÜNLÜ DJ ADAM PORT İLE AÇIYOR

Dünyaca ünlü DJ Adam Port’un performans sergileyeceği Boaz pandemi kuralları gereğince gecede yaklaşık 400 kişi ağırlayabilecek.

BOAZ YENİ SEZONU DÜNYACA ÜNLÜ DJ ADAM PORT İLE AÇIYOR

İstanbul’un büyüleyici manzarasının en çok yansıtan mekanların başında gelen Kuruçeşme Boaz, kapılarını 9 Eylül’de muhteşem bir organizasyon ile açıyor. Dünyaca ünlü DJ Adam Port’un performans sergileyeceği Boaz pandemi kuralları gereğince gecede yaklaşık 400 kişi ağırlayabilecek. Mekanın işletmecilğini yeme içme sektörünün tanınmış isimleri Turgay Yıldız, Cengiz Atasoy, Fatih Yurtyeri ve Erdinç Ağırbaş yapıyor. Aynı gecede dünyaca ünlü Dj’nin öncesinde Cengiz Can performans sergileyecek. Pandemi hemen öncesi açılan Boaz yeni dekorasyonu ve yeni menüsü ile misafirlerini ağırlamak için sabırsızlanıyor.  

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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