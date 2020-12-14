Biz de Varız! sinema programı çevrimiçinde!

İstanbul Modern Sinema’nın, Türk Tuborg A.Ş.’nin katkılarıyla renkli bir program daha hazırladı. Çevrimiçi ve ücretsiz gerçekleşecek Biz de Varız! programı son yılın merak uyandıran, festivallerden ödüllerle dönen filmlerden oluşuyor. Gösterimlere filmlerin yönetmen ve oyuncularıyla söyleşiler de eşlik edecek.

Açılış Hayaletler’in

Biz de Varız!’ın açılışını dünya prömiyerini yaptığı Venedik Film Festivali'nin Eleştirmenlerin Haftası’nda kazandığı ödülle dikkat çeken, Azra Deniz Okyay’ın ilk uzun metrajı Hayaletler yapıyor. Film, İstanbul’un genelinde yaşanan elektrik kesintisiyle daha da distopik hale gelen bir mahallede kendi dertlerinin peşinden giden dört karakterin kesişen hikâyesini takip ediyor.

Hayaletler’in de “En İyi Film” dahil beş ödülle döndüğü bu yılki Altın Portakal Film Festivali’nde “Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü” alan Ferit Karol’un Kumbara’sı orta sınıf bir adamın kefil olduğu arkadaşından kalan borçla girdiği yeni hayat mücadelesini anlatıyor. Gösterilecek filmler arasında bir apartmanın çatısına dikilen televizyon anteninin yaydığı öldürücü güç üzerinden gerçeklik algısının manipüle edilişini gerilim-korku türünde işleyen Bina da yer alıyor.

Belgesel seçkisi

Biz de Varız! seçkisinin önemli bir bölümü bu yıl adından çok bahsedilen Maddenin Halleri, Mimaroğlu, Ah Gözel İstanbul, Miss Holokost Survivor gibi belgesellere ait.

Yönetmen ve oyuncularla çevrimiçi söyleşiler

Programdaki gösterimlere, filmlerin yönetmen ve oyuncuları İstanbul Modern Sinema Film Küratörü Müge Turan moderatörlüğündeki söyleşilerle eşlik edecek. İstanbul Modern’in YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak buluşmalara; Hayaletler’in yönetmeni Azra Deniz Okyay, başrol oyuncuları Nalan Kuruçim, Dilayda Güneş, Beril Kayar ve Emrah Özdemir, Hayalimdeki Sahneler’in yönetmeni Metin Akdemir, eş yapımcısı Emre Kaya ve oyuncu Bulut Sezer, Kadınlar Ülkesi’nin yönetmeni Şirin Bahar Demirel, Bina’nın yönetmeni Orçun Behram ve başrol oyuncusu İhsan Önal, Solu'ğun Yönetmen Özkan Yılmaz ve oyuncular Uğur Polat, Emrullah Çakay, Aslı İnandık, Ah Gözel İstanbul'un yönetmeni, Zeynep Dadak ve ekibi, Maddenin Halleri’nin yönetmeni Deniz Tortum ve daha pek çok isim katılacak.

Filmler İngilizce altyazılı olarak ve kontenjan çerçevesinde www.istanbulmodern.org adresinden kayıt yapılarak ücretsiz olarak izlenebilir.

BİZ DE VARIZ! PROGRAMI

17 - 30 Aralık 2020

AH GÖZEL İSTANBUL , 2020

19-21 Aralık 2020

Yönetmen: Zeynep Dadak

Söyleşi: Yönetmen Zeynep Dadak ve ekibi - 20 Aralık, 21.00

Yönetmenin ilk uzun metraj belgeseli izleyenleri alışılmadık bir İstanbul’la baş başa bırakıyor. Seyyah Eremya Çelebi Kömürciyan’ın 1660’larda yazdığı “17. Asırda İstanbul” adlı eserinden yola çıkarak şehri sarmalayan su yollarında geziyor, belki de hiç görmediğimiz açılardan karaya doğru yol alıyor. Eminönü’nde, otobüs duraklarının ortasında kalmış eski Bizans zindanı Zindankapı’dan girip, Yedikule Bostanları’na, Pera’dan Adalar’a doğru yol alırken şehrin yıllar içinde değişen yüzünü ve demografik yapısını gözler önüne seriyor. Su gibi akan kameranın gördükleri ve canlandırmalarla oluşturduğu çok katmanlı anlatısı ve görsel diliyle İstanbul üzerine yapılmış en ilginç filmlerden biri.

BİLMEMEK, 2019

25-27 Aralık 2020

Yönetmen: Leyla Yılmaz

Oyuncular: Senan Kara, Emir Özden, Yurdaer Okur

Liseli bir sutopu oyuncusu olan Umut’un hayatı takım arkadaşlarının eşcinsel olup olmadığına dair çıkardığı bir dedikoduyla alt üst olur. Öte yandan annesi doktor Selma ve babası mühendis Sinan çiftinin evlilikleri de çökmek üzeredir. Peşin hükümlerle, yargılarla dolu toplumumuzda heteronormatif tahakkümü, sosyal medyanın belirlediği “bilmek” ve “bilmemek” kavramlarını, linç kültürünü işleyen film, hassas bir konuya cesur bir tavırla yaklaşıyor. Yönetmenin bu ikinci uzun metrajı 31. Ankara Uluslararası Film Festivali'ne En İyi Film Ödülü’nü aldı.

BİNA, 2019

21-23 Aralık 2020

Yönetmen: Orçun Behram

Oyuncular: İhsan Önal, Gül Arıcı, Levent Ünsal

Söyleşi: Yönetmen Orçun Behram ve başrol oyuncusu İhsan Önal - 22 Aralık, 21.00

Dünya prömiyerini geçtiğimiz yıl 44. Toronto Film Festivali’nin “Keşif” bölümünde yapan Bina bir apartmanın çatısına dikilen televizyon anteninin yaydığı öldürücü güç üzerinden gerçeklik algısının manipüle edilişini son derece stilize bir dünyada işliyor. Binanın içinde yükselen bir “sesiniz sesimizdir, gücümüz kaderimizdir” diyen bir güç var. 1980’li yıllara referans yapsa da medyanın yarattığı hiper-gerçeklik ve kitleleri güdümlemesi günümüzün baskıcı ve karanlık atmosferini de aynalıyor. Hem sistem eleştirisi, hem de korku türünün tema ve görsel kodlarıyla işleyen bir tür örneği olan Bina, Orçun Behram’ın ilk uzun metrajı.

HAYALETLER, 2020

17-19 Aralık 2020

Yönetmen: Azra Deniz Okyay

Oyuncular: Nalan Kuruçim, Dilayda Güneş, Beril Kayar

Söyleşi: Yönetmen Azra Deniz Okyay, yapımcı Dilek Aydın, ve başrol oyuncuları: Nalan Kuruçim, Dilayda Güneş, Beril Kayar ve Emrah Özdemir - 18 Aralık, 21.00

Azra Deniz Okyay’ın ilk uzun metrajı İstanbul’un genelinde yaşanan elektrik kesintisiyle daha da distopik hale gelen bir mahallede geçiyor. Kendi dertlerinin peşinden giden farklı karakterler aynı hikâyede kesişiyor: çevresindeki baskıya rağmen ünlü bir dansçı olma hayalleri kuran bir genç kız, hapisteki oğlunun canını korumak için para bulmak zorunda kalan bir kadın ve mültecilerden kadın cinayetlerine pek çok konuda çalışan bir aktivist. Hayaletler, kentsel dönüşüm, Suriyeli göçmenler, kadın cinayetleri gibi günümüz meselelerini, İstanbul’daki abluka ve isyanı dinamik bir kurgu ve renkli bir görsel üslupla anlatıyor. Venedik Film Festivali’nin Eleştirmenlerin Haftası’nda kazandığı ödülle dikkat çeken film bu yıl Altın Portakal’da da “En İyi Film” dahil beş ödüle de layık görüldü.

HAYALİMDEKİ SAHNELER, 2020

23-25 Aralık 2020

Yönetmen: Metin Akdemir

Söyleşi: Yönetmen Metin Akdemir, Eş Yapımcısı Emre Kaya ve Oyuncusu Bulut Sezer - 24 Aralık, 21.00

Yönetmen, Atıf Yılmaz’ın Dul Bir Kadın (1985), Kadının Adı Yok (1987) ve Yavuz Özkan’ın İki Kadın (1992) filmlerindeki kadın karakterlerin ilişkilerinde örtük bir queer barındırdığına inanır ve bu tezini araştırmak üzere bir belgesel çeker. Film davet ettiği filmlerin oyuncuları ve sinema yazarlarıyla bu olasılığı tartışırken, öte yandan o filmlere kendi hayaline uygun yeni aşk sahneleri çeker ve filmleri öyle tamamlar. 1980’lerde güçlenmeye başlayan kadın karakterlerine kuir gözlükle bakarak Yeşilçam’ın o dönemki cinsel politikasını sorgularken, sinemanın hayal perdesinde yeni bir olasılık kurgulamış olur.

KADINLAR ÜLKESİ, 2019

23-25 Aralık 2020

Yönetmen: Şirin Bahar Demirel

Söyleşi: Yönetmen Şirin Bahar Demirel - 25 Aralık, 21.00

Belgesel, ülkelerini savaş, belirsizlik, adaletsizlik gibi nedenlerle terk etmeyi seçerek Florida’ya yerleştirilen iki aileye ve özellikle bu ailelerin kadın ve çocuklarına odaklanıyor. Geride ailelerini, yuvalarını ve anılarını bırakmış Fatima ve Huda ile özlem, aidiyet, suçluluk duygusu üzerine samimi sohbetler yapan yönetmen, bir yandan Amerika’ya kendi yaptığı göçü ve kök salma çabalarını, duygu durumunu adeta sesli düşünerek izleyiciyle paylaşıyor. Florida’daki yaşamından enstantanelere uzayda yaşanabilecek yeni bir gezegenin keşfine dair arşiv görüntüleri eşlik ediyor.

KUMBARA, 2020

28-30 Aralık 2020

Yönetmen: Ferit Karol

Oyuncular: Murat Kılıç, Gülçin Kültür Şahin, Emre Ateş

Orta halli bir muhasebeci ve aile babası olan Orhan kefil olduğu arkadaşı tarafından yüz üstü bırakılınca ağır bir borç altında kalır. Bir süredir komada yaşayan annesinin de her an ölme ihtimali vardır. Orhan düştüğü bu zorlu durumdan çıkmaya çalışırken ailesinden, sevdiklerinden gittikçe uzaklaşır ve yabancılaşır. Kumbara, merkezindeki karakteri üzerinden minimal ve gerçekçi bir aile dramı inşa ederken, mizahı ve sağlam oyunculuklarıyla sıradan bir adamın erkeklik rollerini de yeniden gözden geçiriyor. Yönetmenin kendi hayatından esinlenerek yazdığını belirttiği bu ilk uzun metrajı bu yılki Altın Portakal Film Festivali’nde “Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü”nü kazandı.

MADDENİN HALLERİ, 2020

27-29 Aralık 2020

Yönetmen: Deniz Tortum

Söyleşi : Yönetmen Deniz Tortum - 29 Aralık, 20.00

Deniz Tortum, babasının otuz yıl hekimlik yaptığı, çocukluk ve gençliğinin geçtiği Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin yıkılma haberi karşısında bir film yapmaya karar verir. Maddenin Halleri, ameliyat görüntülerinden hastasına şiir okuyan doktora, morg imamından yemek molası veren hemşirelere hastanenin gündelik hayatına girerken, insan bedeni dışındaki diğer maddi unsurlara, örneğin tıp araç gereçlerine, modellere merakla bakıyor, izleyeni hastanenin soğuk koridorlarında hipnotik bir seansa çağırıyor. Bu, ölüm kalım arasında, bazen şiirsel, bazen ürkütücü ve sadece sinemanın mümkün kılabildiği bir tanıklık. Film 39. İstanbul Film Festivali ve 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Belgesel Ödülü’nü kazandı.

MİMAROĞLU, 2020

27-29 Aralık 2020

Yönetmen: Serdar Kökçeoğlu

2012 yılında kaybettiğimiz elektronik müzik tarihinin öncü isimlerinden İlhan Mimaroğlu üzerine yapılan bu ilk belgeselin çok katmanlı bir yapısı var. Mimaroğlu, Federico Fellini, Freddie Hubbard ve Charles Mingus gibi pek çok sanatçıyla çalışmış, avangart ve politik bir tavırla müzik üretmiş, 1970’li yıllardan itibaren Atlantic Plakçılık altında efsanevi albümlerin yapımcılığını üstlenmiş, aynı zamanda eleştiri yazmış, fotoğraf çekmiş, film çekmiş bir sanatçı. Belgesel deneysel anlatımıyla hem Mimaroğlu’nun kişisel arşivinden görüntüler ve müzikleri kurguluyor hem de tüm bu hikâyenin diğer başrolündeki, İlhan’ın 1960’lı yıllarda New York’a göç ettiği hayat arkadaşı Güngör Mimaroğlu üzerinden bir dram anlatıyor. Mimaroğlu, dünya prömiyerini 2020 Visions du Réel Film Festivali’nde yaptı.

MISS HOLOKOST SURVIVOR, 2020

19-21 Aralık 2020

Yönetmen: Eytan İpeker

Söyleşi: Yönetmen Eytan İpeker - 20 Aralık, 20.00

2015 yılında çektiği İdil Biret belgeseliyle Biz de Varız!’a konuk olan yönetmenin bu kez konusu, İsrail’deki sağcı hükümetin politikalarını destekleyen uluslararası bir kurumun dokuz yıldır Hayfa’da, Nazi Soykırımından kurtulan kadınlar arasında düzenlediği bir güzellik yarışması. Yaşları 70-80 arası olan bu yarışmacıların amacı spot ışıklar altında, şık elbiseler içinde, özellikle de hikâyelerinin trajedisini jüriye beğendirmek. Belgesel, hassas bir tavır ve özenli bir kurguyla bu yarışmanın içine giriyor ve hem toplumsal belleğin bugünün politik şartlarında nasıl kullandığını, hem de yaşanan travmanın derinliğini gösteriyor. Film, dünya prömiyerini Visions du Réel Film Festivali’nde yaptı.

SOLUK, 2019

26-27 Aralık 2020

Yönetmen: Özkan Yılmaz

Oyuncular: Uğur Polat, Aslı İnandık, Emrullah Çakay

Söyleşi; Yönetmen Özkan Yılmaz ve oyuncular Uğur Polat, Emrullah Çakay, Aslı İnandık - 27 Aralık, 20.00

Yapımcı, yönetmen Özkan Yılmaz’ın ilk uzun metrajı üç farklı karakterin kesiştiği bir drama odaklanıyor. Hayat dolu ama ne istediğini tam bulamamış 30’larındaki Aslı, onun birlikte vakit geçirmekten zevk aldığı akıl hocası ve hastalığından ötürü arkadaşlarının varlığıyla teselli bulan, üst kat komşusu Tamer ve hastaların son zamanlarında onlara bakan, eşlik eden hasta bakıcı Celil. Tamer’in son günlerinde bu üç farklı karakter bir araya gelir, yaşam ile ölüm arasında geçen bu sancılı süreçte hikayeleri birbirine bağlanır, birbirlerini değiştirir. Film güçlü oyunculukları ve sade çekilmiş öyküsüyle iz bırakıyor.