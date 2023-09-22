Birsen Tezer Kağıttan Kaptanlar: Şimdi Plak Formatında Yeniden Hayat Buluyor

Birsen Tezer’in 9 şarkıdan oluşan ve yayınlandığı günden beri büyük ilgi gören “Kağıttan Kaptanlar” albümü şimdi plak formatında müzikseverlerle buluşuyor.

Çok değerli müzisyenlerin emeğinin geçtiği ve Hayyam Stüdyoları’nda kaydedilen albümde, Adem Gülşen, Emre Tankal, Derin Bayhan, Orhan Deniz ile Tunç Öndemir imzaları dikkat çekiyor. Derin Bayhan’ın mix’lerini yaptığı albümde, mastering ise Özgür Yurtoğlu tarafından yapıldı.

Uzun zamandır heyecanla beklenen, Sony Music Türkiye etiketiyle Nisan ayı sonunda yayınlanan ve yayınlandığı günden bugüne büyük ilgi gören albümde Saklasam Kendimi

şarkısının girişi (intro) ise Cihan Can Erkal tarafından düzenlendi. Albümde Sakin Dur şarkısına perdesiz gitarıyla emsalsiz müzikal anlayışını nakış edip, şarkının ruhuna ve formuna kavuşmasına vesile olan Erkan Oğur imzası da bulunmaktadır. Albümün plak formatında ise dinleyiciyi bir de sürpriz bir şarkı bekliyor.

“Kağıttan Kaptanlar” şimdi plak formatında tüm müzik marketlerde.