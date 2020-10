“BİR UMUT” FİLMİ 8. BOĞAZİÇİ FİLM FESTİVALİ’NDE FIRST CUT LAB’A SEÇİLDİ

“Mavi Bisiklet”in bol ödüllü yönetmeni Ümit Köreken’in T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Boğaziçi Film Festivali Bosphorus Film Lab’da TRT’nin ortak yapım ödülü desteğini alan yeni filmi “Bir Umut” başarılarına devam ediyor. Yapımcılığını Ümit Köreken ve Nursen Çetin Köreken’in üstlendiği, yönetmenliğini Ümit Köreken’in yaptığı film, 8. Boğaziçi Film Festivali’nin endüstri bölümü olan Bosphorus Film Lab bünyesinde bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek First Cut Lab’a seçilen iki projeden biri oldu.

Bir Umut’un seçilen iki proje arasında yer aldığı ve Bosphorus Film Lab bünyesinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek First Cut Lab’a seçilen yönetmenler ve yapımcılar; First Cut Lab Direktörü Matthie Darras, yapımcı Vanessa Ciszewski, film eleştirmeni ve programlama sorumlusu Carmen Gray, FIFIB programlama sorumlusu Natacha Seweryn, The Party Film Sales CEO’su Sarah Chazelle, yapımcı Maria Drandaki, kurgu danışmanları Benjamin Mirguet ve Jacques Comets ile filmlerinin kurgusu, festival ve dağıtım stratejisi üzerine birebir çalışma fırsatı bulacak.

Filmin Başrolleri Baran Şükrü Babacan, Eylem Yıldız ve Funda Eskioğlu’na Emanet

Yapımcılığını Drama Yapım’ın üstlendiği filmin başrollerinde “Halef” filmindeki performansıyla 2018 yılında gerçekleştirilen Malatya Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Baran Şükrü Babacan ile “Eğreti Gelin” filmindeki performansıyla 2005 yılında gerçekleştirilen Adana Altın Koza Film Festivali’nde Umut Vadeden Kadın Oyuncu ödülünün sahibi olan Eylem Yıldız ve Devlet Tiyatroları sanatçısı olan; pek çok dizi ve sinema filmi projesinde rol almış Funda Eskioğlu yer alıyor.

Filmin önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek ulusal ve uluslararası çeşitli film festivallerinde gösterilmesi planlanıyor.

Filmin Kısa Hikayesi:

Umut (35), sinema filmlerinde rol almak isteyen bir oyuncudur. Eşi Asiye (43) kendi kurdukları özel tiyatroda yönetmenlik yapmaktadır. Umut, on dört yaşında iken babasını kaybetmiş, annesinin üç çocuklu bir adamla evlenmesi üzerine Bursa’da yaşayan dayısının yanına gönderilmiştir. Bu olaydan sonra yirmi yıl boyunca annesi ile hiç görüşmemiştir. Sınırda yaşadığı sorun nedeniyle Bursa’ya dönemeyen tır şoförü dayısından bir telefon alır. Anadolu’nun küçük bir kasabasında yaşayan annesi MS hastalığı nedeniyle tedavi için Bursa’ya gelmiştir. Annesinin gelişiyle geçmişe ait tüm travmalarıyla yeniden yüzleşmek zorunda kalan Umut’un yaşamı kırk iki saat içinde alt üst olur.