BİR GAZETECİNİN ÖLÜM VE YAŞAM SINIRINDAKİ HİKAYESİ “PEŞİMDEKİ MELEK” RAFLARDA YERİNİ ALDI

Milyonlarca insanın hayatına mal olan ve insanlık tarihi kadar eski savaşlardan çıkarılmamış derslerle yüzleşeceğimiz bu kitapta, yazarın Paris’te başlayan hikayesinin, savaş bölgelerinde zaman zaman arkadaşları ile yaşadığı deneyimlerle buluştuğu, soluksuz okuyabileceğimiz bir hikayeye evrildiğine tanıklık edeceğiz.

Mona Yayınlarından çıkan ve raflarda yerini alan kitap için yazar Yılmaz Akıncı: "Kitabımın okuyucuyu görünen ve görünmeyen dünyaların kesiştiği ,savaş ve barışın irdelendiği bir düzlemde buluşturacağını, merak, farkındalık ve hayatı sorgulatan bir dünya ile buluşturacağını düşünüyorum. Kitabımda kahramanın yaşadığı her deneyimde, ölümle sınanırken, zaman zaman peşimdeki melek diye adlandırdığı bir güç tarafindan korunması ve hayatı sorgulaması konu alınıyor" dedi.

Gerçek olaylardan esinlenen ve yazarın beyaz renge adadığı kitap; bir donem Türkiye'sinden izler de barındırıyor.

Savaşların toplumlar üzerindeki etkisini, bir gazetecinin yaşamsal deneyimleri ile sorgulayacağımız kitap D&R kitap ve tüm online mecralardan temin edilebilir.