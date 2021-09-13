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'Bir Düş Gördüm' İtalya'dan ödülle döndü

Murat Çeri'nin ilk filmi "Bir Düş Gördüm", Venedik'te düzenlenen "4. First Hermenitic Uluslararası Film Festivali"nde Agrippa Ödülü olarak adlandırılan "En İyi Yönetmen" ödülüne layık görüldü.

'Bir Düş Gördüm' İtalya'dan ödülle döndü

TRT ortak yapımı Bir Düş Gördüm, İtalya'nın yanı sıra katıldığı birçok uluslararası festivalden de ödül aldı.

Çeri'nin çocukluk hatıralarından esinlenerek hayata geçirdiği filmin konusu kısaca şöyle:

"Trafik kazasında babasını kaybeden, annesi ise komaya giren 8-9 yaşlarındaki Tarık hafıza kaybı geçirir. Köyde yaşayan dedesiyle ninesinin yanına gönderilen Tarık, hiçbir şey hatırlamasa da geçmişiyle ilgili sık sık simgesel rüyalar görür. Bir gün evlerinin yakınında arabanın çarptığı bir eşek ölü bulunur. Eşeğin yeni doğmuş bir de sıpası vardır. Tarık bu sıpayla kendi durumu arasında bir bağ kurarak onu yaşatmaya çalışır."

Görüntü yönetmenliğini Durmuş Sorkut'un yaptığı filmde, Harun Reha Pakoğlu, Recep Çavdar, Nevzat Yılmaz, Ferda Işıl, İsmail Hakkı, Fatih Dokgöz, Mustafa Halezeroğlu, İsmail Kavrakoğlu, Emin Yalçın, Yakup Baybarz, Furkan Aydın Çelik ve Yusuf Can rol aldı.

Filmin kostüm tasarımını Ebru Tunçoktay, sanat yönetmenliğini Zeki Yalgın, ses tasarımını Umut Şenyol, renk düzenlemesini Mehmet Göksu, uygulayıcı yapımcılığını Nihat Sönmez üstlendi.

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