BİR DENİZ ÖZÇELİK BESTESİ “NEYLERİM’’

Sözü ve müziği Deniz Özçelik’e ait olan, Majnoon’un prodüksiyonunu yaptığı ‘’Neylerim’’ parçasını müzikse
Esere Burak Malçok ney ile eşlik ediyor. Yapımcılığını Rist İstanbul’un üstlendiği şarkı, Rist Records etiketiyle yayınlandı. ‘Masteringi İspanya’da yapılan ’Neylerim’’ parçasının orijinal kaydının yanı sıra, Serdar Ayyıldız’ın da bulunduğu 5 adet remix versiyonu da yer alıyor. Ünlü semazenler İshak Ürün ve Kübra İşeri’nin, değerli mandala sanatçısı Aslıhan Aksun’nun da eserinin yer aldığı klibin yönetmeni ise me.avare.
YENİGÜN HABER MERKEZİ