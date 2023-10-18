Bir Baba Hamlet 31 Ekim'de SGM'de

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu’nun bir araya geldiği "Bir Baba Hamlet", Sebastian Seidel'in komik ve özgün metni, Yücel Erten'in usta çevirisi ve Baba Sahne'nin oyuncularıyla bu kez SGM’de hayat buluyor.

Türkiye'nin en prestijli tiyatro ödülü olan Afife Jale başta olmak üzere birçok farklı tiyatro ödülünün de sahibi olan oyun, 31 Ekim’de tiyatro tutkunlarını Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi’ne bekliyor.

Gösteri merkezi, 10 Ekim’de SUOyuncuları tarafından sahnelenen “Bir Yaz Gecesi Rüyası” ile açıldı. SUOyuncuları, sürdürülebilirlik temalı kostüm tasarımı ve sahne dekorasyonuyla bu unutulmaz oyunu yeniden hayata geçirdi. Shakespeare'in en sevilen oyunlarından biri olan "Bir Yaz Gecesi Rüyası" ücretsiz olarak sahnelendi.

Sabancı Gösteri Merkezi’nin Ekim programındaki bir diğer etkinlik ise “Madrigal” konseri oldu. 11 Ekim’de sahne alan alternatif rock grubu, müziğe getirdiği yenilikçi yaklaşımı ve sıra dışı sound'uyla dikkat çekti.